Mourinho rendido a los pies de Messi, habló de su retiro de la Selección Argentina: "Lo vamos a echar de menos"

Más de una década después de su último cruce directo, el entrenador no dudó en poner en palabras lo que significa la despedida internacional del argentino. "En este Mundial, al que llegó con 38/39 años, ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que se van a echar de menos siempre, y este es uno de los de nuestra generación. Ya sabemos lo que significa", concluyó.

Mourinho y su postura sobre Julián Álvarez

Durante la misma conferencia, el técnico también fue consultado por la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, uno de los nombres que había quedado en el centro de la escena durante el mercado europeo.

La respuesta apuntó a la relación entre el delantero y Diego Simeone. "No hay quien lo conozca mejor que Simeone. Cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre debes estarlo o no juegas. Mi sensación es que a partir de ayer y por lo menos hasta el final de la temporada, será un jugador importante para su club."

Con el cierre del mercado, la situación tomó otro rumbo: el atacante continuará en el conjunto madrileño y, al menos por ahora, las especulaciones sobre una posible salida quedaron en pausa.