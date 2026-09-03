Mourinho rendido a los pies de Messi, habló de su retiro de la Selección Argentina: "Lo vamos a echar de menos"

El portugués destacó lo extraordinario que fue el capitán argentino con la celeste y blanca y bromeó con tener que padecer el fútbol de Inter Miami para disfrutar sus últimos años.
José Mourinho no pudo evitar rendirse ante Lionel Messi, pese a su rivalidad histórica, luego de que el capitán anuncie su retiro de la Selección Argentina. En la conferencia previa al encuentro frente al Betis, el entrenador del Real Madrid valoró la excelsa carrera del argentino, la figura que le ha dado varios dolores de cabeza.
Es imposible borrar la admiración a un artista del fútbol, aunque sea idolatrado por todo Barcelona. Por eso, el DT de la Casa Blanca no tuvo problemas en hacer a un lado las rivalidades del fútbol y dejar una definición contundente: "Hablar de Messi es complicado. No hay mucho más que decir. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador."
Fiel a su estilo, Mou también le puso una cuota de ironía al momento. Para poder seguir disfrutando del futbolista durante sus últimos años de carrera, admitió que deberá acercarse a una competencia que no suele mirar: "Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años."
El vínculo entre ambos también está marcado por los numerosos enfrentamientos que protagonizaron durante sus respectivas carreras. El DT lo padeció especialmente en la etapa en la que dirigió al Real Madrid, con partidos inolvidables como el 5-0 sufrido ante el Barcelona en el Camp Nou.
Más de una década después de su último cruce directo, el entrenador no dudó en poner en palabras lo que significa la despedida internacional del argentino. "En este Mundial, al que llegó con 38/39 años, ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que se van a echar de menos siempre, y este es uno de los de nuestra generación. Ya sabemos lo que significa", concluyó.
Durante la misma conferencia, el técnico también fue consultado por la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, uno de los nombres que había quedado en el centro de la escena durante el mercado europeo.
La respuesta apuntó a la relación entre el delantero y Diego Simeone. "No hay quien lo conozca mejor que Simeone. Cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre debes estarlo o no juegas. Mi sensación es que a partir de ayer y por lo menos hasta el final de la temporada, será un jugador importante para su club."
Con el cierre del mercado, la situación tomó otro rumbo: el atacante continuará en el conjunto madrileño y, al menos por ahora, las especulaciones sobre una posible salida quedaron en pausa.
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