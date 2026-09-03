El día que Messi pensó que no iba a volver a ser convocado a la Selección Argentina

En 2005, con 18 años, Leo tuvo un estreno para el olvido en la Albiceleste al ser expulsado a los 47 segundos de haber ingresado. Pensó que todo terminaría ahí, pero era el inicio de una historia increíble.
"Pensé que no me iban a llamar más, fue un momento terrible para mí". Lionel Messi, quien se retiró esta semana de la Selección Argentina como su máxima leyenda, dudó si iba a volver a ser convocado a la Albiceleste después de un debut con la Mayor para el olvido. El astro rosarino fue expulsado a los 47 segundos de entrar en su estreno con la celeste y blanca en un amistoso contra Hungría en Budapest disputado el 17 de agosto de 2005.
José Pekerman, quien por entonces era el entrenador de la Selección, mandó a la cancha a Leo a los 18 minutos del segundo tiempo del amistoso en lugar de Lisandro López. El delantero, que terminaría siendo ídolo de Racing, le dio una beso en la mejilla y palmada en la espalda al rosarino en el momento del cambio y dentro de la cancha también recibió la aprobación de Lucas Bernardi para que juegue con confianza.
Sin embargo, ¡Messi tocó dos pelotas y vio la roja! Leo recibió y fue para adelante en la búsqueda de demostrar su talento pero en la segunda ocasión el futbolista Vilmos Vanczák le tomó de la camiseta desde atrás, el 10 forcejeó y largó el brazo derecho hacia atrás, rozando el rostro del húngaro. El árbitro, confundido por la situación, terminó después de unos segundos tomando la decisión de expulsar al jovencito argentino.
El capitán Juan Pablo Sorín y el referente ¡Lionel Scaloni! apretaron al árbitro para tratar de evitar la roja a Leo. Y, a los pocos segundos, Lucas Bernardi y Gabriel Heinze se sumaron a los pedidos al alemán Markus Merk, que fueron en vano. Con la 18 en la espalda, Leo, incrédulo de la situación, se fue caminando lento al vestuario mirando para todos lados después de ver la tarjeta de la pena máxima.
La roja fue un golpazo para Leo porque estaba lleno de ilusión por su debut con la Mayor después de haber hecho todas las gestiones posibles durante años para que la AFA lo conozca cuando jugaba en las inferiores del Barcelona, de haber elegido la celeste y blanca con la posibilidad de representar a España, de haber brillado y sido campeón del mundo en la Sub-20...
"Ni me acuerdo el nombre (del húngaro que lo marcaba). La verdad que la expulsión nada que ver. En ese momento fue terrible por todo lo que significaba, mi primer partido. Yo no sabía que podía llegar a pasar después de eso, pero hoy me río, quedó en una anécdota", contó Leo en una entrevista con TyC Sports en 2019.
Leo, quien estaba destrozado y no paraba de llorar en el vestuario del estadio, fue consolado por los referentes del equipo, incluyendo Lionel Scaloni. El Gringo estuvo con Leo en este primer golpe en la Selección y también en las máximas alegrías como el Mundial de Qatar 2022. "Los grandes me acobijaron, me decían que me tranquilice, que no pasaba nada, que era solo una expulsión. Incluso me hacían bromas", contó el rosarino.
"Me mencionaban jugadores que también los echaron en su debut y después jugaron muchos partidos en la Selección porque yo no sabía que iba a pasar. Pensaba 'entré y me echaron, no me van a llamar nunca más'. Fue terrible", reveló Messi sobre ese episodio.
En 2005, Messi salió de una cancha pensando que quizás esos 47 segundos serían su historia con la Selección. En 2026, más de dos décadas después, Leo decidió ponerle fin a su historia con la Albiceleste y se marcha siendo el futbolista con partidos de la historia del combinado nacional (207 presencias). Y como si fuera poco, también dijo adiós como máximo anotador (125 gritos) y habiendo alzado varios títulos, entre ellos la Copa del Mundo. ¡Gracias Leo!
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