El día que Messi pensó que no iba a volver a ser convocado a la Selección Argentina

La roja fue un golpazo para Leo porque estaba lleno de ilusión por su debut con la Mayor después de haber hecho todas las gestiones posibles durante años para que la AFA lo conozca cuando jugaba en las inferiores del Barcelona, de haber elegido la celeste y blanca con la posibilidad de representar a España, de haber brillado y sido campeón del mundo en la Sub-20...

"Ni me acuerdo el nombre (del húngaro que lo marcaba). La verdad que la expulsión nada que ver. En ese momento fue terrible por todo lo que significaba, mi primer partido. Yo no sabía que podía llegar a pasar después de eso, pero hoy me río, quedó en una anécdota", contó Leo en una entrevista con TyC Sports en 2019.

Leo, quien estaba destrozado y no paraba de llorar en el vestuario del estadio, fue consolado por los referentes del equipo, incluyendo Lionel Scaloni. El Gringo estuvo con Leo en este primer golpe en la Selección y también en las máximas alegrías como el Mundial de Qatar 2022. "Los grandes me acobijaron, me decían que me tranquilice, que no pasaba nada, que era solo una expulsión. Incluso me hacían bromas", contó el rosarino.

"Me mencionaban jugadores que también los echaron en su debut y después jugaron muchos partidos en la Selección porque yo no sabía que iba a pasar. Pensaba 'entré y me echaron, no me van a llamar nunca más'. Fue terrible", reveló Messi sobre ese episodio.

En 2005, Messi salió de una cancha pensando que quizás esos 47 segundos serían su historia con la Selección. En 2026, más de dos décadas después, Leo decidió ponerle fin a su historia con la Albiceleste y se marcha siendo el futbolista con partidos de la historia del combinado nacional (207 presencias). Y como si fuera poco, también dijo adiós como máximo anotador (125 gritos) y habiendo alzado varios títulos, entre ellos la Copa del Mundo. ¡Gracias Leo!