Relajado y en familia: la primera aparición de Messi tras su retiro de la Selección

El rosarino se mostró por primera vez después de anunciar su salida del combinado argentino y eligió un momento familiar para hacerlo, mientras acompañaba a sus hijos en Inter Miami.
Lionel Messi reapareció públicamente después de anunciar su retiro de la Selección Argentina, en una escena completamente distendida junto a su familia. La Pulga fue filmada mientras miraba a sus hijos jugar en las inferiores de Inter Miami, acompañado por Antonela Roccuzzo, con el mate en la mano y descalzo. La imagen rápidamente tomó otra dimensión por tratarse de su primera aparición desde el anuncio.
La gran incógnita ahora pasa por si Messi volverá a ponerse la camiseta de la Selección al menos una vez más. La posibilidad está vinculada a los amistosos que Argentina disputará durante la próxima fecha FIFA, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La AFA trabaja para organizar dos o tres partidos en el país, aunque todavía no confirmó ni las sedes ni los rivales.
Buenos Aires, Córdoba y Rosario aparecen como las ciudades que podrían recibir a la Selección, mientras continúan las negociaciones para definir el calendario. Messi, a sus 39 años, atraviesa la etapa final de su carrera y tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028. El equipo marcha segundo en la Conferencia Este de la MLS y busca mantenerse en la pelea por el liderazgo.
El próximo compromiso del argentino será este sábado ante Atlanta United, por la jornada 23 de la MLS, desde las 20.30. El encuentro también podría marcar el debut de Kily González como entrenador de Inter Miami. Mientras tanto, la atención estará puesta en cada aparición de Messi y en la posibilidad de que tenga una última despedida con la camiseta de la Selección.
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