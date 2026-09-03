Relajado y en familia: la primera aparición de Messi tras su retiro de la Selección

El próximo compromiso del argentino será este sábado ante Atlanta United, por la jornada 23 de la MLS, desde las 20.30. El encuentro también podría marcar el debut de Kily González como entrenador de Inter Miami. Mientras tanto, la atención estará puesta en cada aparición de Messi y en la posibilidad de que tenga una última despedida con la camiseta de la Selección.