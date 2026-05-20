El video viral del árbitro de Boca-Cruzeiro tras la polémica por el penal no dado

La explicación no conformó a Boca. Leandro Paredes fue uno de los más enérgicos contra el árbitro y le recriminó sus fallos apenas terminó el encuentro. “¿Qué natural? ¿De qué estás hablando? Es una vergüenza lo que hiciste”, lanzó el volante ante Valenzuela, mientras Claudio Úbeda también cuestionó el criterio arbitral y pidió que exista un sistema de “premio y castigo” para los jueces. Del otro lado, Lucas Romero reconoció que la pelota le pegó en la mano, aunque aseguró que fue “totalmente casual” y con el brazo pegado al cuerpo.