El video viral del árbitro de Boca-Cruzeiro tras la polémica por el penal no dado

Jesús Valenzuela fue captado por una cámara explicándole a sus asistentes su decisión de no cobrar penal para el Xeneize sobre el final del duelo más allá de una clara mano de un rival.
La actuación del árbitro venezolano Jesús Valenzuela en el empate 1 a 1 de Boca con Cruzeiro en La Bombonera por la Copa Libertadores quedó en el centro de la escena. Y, después del encuentro, un video difundido en redes sociales que mostró al juez realizando gestos frente a sus asistentes mientras esperaba para abandonar el predio, en una secuencia que muchos interpretaron como una explicación de su decisión de no cobrarle un penal a favor al local, se volvió viral.
El plantel y cuerpo técnico de Boca rodeó a Valenzuela después del pitido final. Las protestas apuntaron especialmente a la mano de Lucas Romero dentro del área y también a otras decisiones controvertidas, como el gol de Cruzeiro convalidado tras revisión del VAR y el tanto anulado a Miguel Merentiel por una infracción previa de Milton Delgado. Según los audios difundidos por Conmebol, desde el VAR consideraron que el brazo del mediocampista argentino estaba “en una posición natural” y que intentó retirarlo antes del impacto.
La explicación no conformó a Boca. Leandro Paredes fue uno de los más enérgicos contra el árbitro y le recriminó sus fallos apenas terminó el encuentro. “¿Qué natural? ¿De qué estás hablando? Es una vergüenza lo que hiciste”, lanzó el volante ante Valenzuela, mientras Claudio Úbeda también cuestionó el criterio arbitral y pidió que exista un sistema de “premio y castigo” para los jueces. Del otro lado, Lucas Romero reconoció que la pelota le pegó en la mano, aunque aseguró que fue “totalmente casual” y con el brazo pegado al cuerpo.
La igualdad dejó a Boca obligado a ganar en la última fecha frente a Universidad Católica para sostener sus chances de clasificación a la próxima fase. Mientras tanto, la polémica arbitral sigue abierta y el video de Valenzuela no hizo más que aumentar las sospechas y el enojo en la Bombonera, en una noche cargada de discusiones y decisiones revisadas hasta el último minuto.
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