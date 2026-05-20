Boca empezó conversaciones por un futbolista para reforzar un puesto con problemas

El Xeneize se comunicó con el entorno de Felipe Loyola, exfutbolista de Independiente que juega en el Pisa de Italia, frente a los bajos rendimientos en el lateral derecho del equipo.
Boca no puede encontrarle dueño al lateral derecho frente a los bajos rendimientos de Marcelo Weigandt, Malcom Braida y Juan Barinaga, todas las opciones que tiene Claudio Úbeda en el plantel. En este contexto, la dirigencia del club azul y oro inició conversaciones por Felipe Loyola, quien se encuentra en el Pisa recién descendido a la Serie B.
Loyola, que tuvo grandes rendimientos en 2024 y 2025 en Independiente, está en el radar de Boca hace mucho tiempo. De hecho, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme buscó tentarlo al chileno a principios de año pero el Rojo terminó vendiéndolo al club italiano que terminó último en la Serie A y perdió la categoría.
Riquelme busca potenciar el lateral derecho en junio pensando en el segundo semestre en los mata-mata de Copa Libertadores donde cualquier error se paga caro y seguido se ven errores en ese sector más allá del interprete y el contexto del encuentro.
Por eso, Boca buscará comprar la ficha de Loyola más allá que aún desconoce la pretensión del club italiano. En caso de que avance la negociación, el Xeneize tendrá que liberar un cupo de extranjeros. Marcelo Saracchi, hoy en Celtic a préstamo, sería el apuntado a desprenderse de la dirigencia.
Nahitan Nández ve con buenos ojos volver a Boca pero el club lo ve imposible por su alto contrato. De hecho, Pablo Bentancur, representante del futbolista, admitió la realidad de la situación en diálogo con Carve Deportiva. “Lo de Boca es algo que se tiene que mover el equipo por él, hoy lo veo medio difícil. Igual él tiene un amor por Boca…“, sostuvo.
Además, Nández, hoy en Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, tendría ofertas de México, de Europa y una para extender su vínculo en su actual club con valores de salario altísimos para el fútbol argentino. De esta manera, todos los caminos conducen a Felipe Loyola por estas horas.
comentar