Boca empezó conversaciones por un futbolista para reforzar un puesto con problemas

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Por eso, Boca buscará comprar la ficha de Loyola más allá que aún desconoce la pretensión del club italiano. En caso de que avance la negociación, el Xeneize tendrá que liberar un cupo de extranjeros. Marcelo Saracchi, hoy en Celtic a préstamo, sería el apuntado a desprenderse de la dirigencia.

Nahitan Nández ve con buenos ojos volver a Boca pero el club lo ve imposible por su alto contrato. De hecho, Pablo Bentancur, representante del futbolista, admitió la realidad de la situación en diálogo con Carve Deportiva. “Lo de Boca es algo que se tiene que mover el equipo por él, hoy lo veo medio difícil. Igual él tiene un amor por Boca…“, sostuvo.

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Además, Nández, hoy en Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, tendría ofertas de México, de Europa y una para extender su vínculo en su actual club con valores de salario altísimos para el fútbol argentino. De esta manera, todos los caminos conducen a Felipe Loyola por estas horas.