La filosa respuesta de Paredes sobre la presunta pelea con Riquelme, tras el empate de Boca con Cruzeiro

Embed LA IMAGEN DE LA NOCHE



Así se retiraban el presidente y el capitán de Boca Juniors. pic.twitter.com/plPjgJb1st — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 20, 2026

Aún con la sangre caliente después del escandaloso final que pitó Valenzuela sin cobrar un claro penal a favor del equipo argentino por una mano en el área, el campeón del mundo desmintió cualquier discordia con el presidente. “Tengo una gran relación con Román desde chico. 100% nos estaban esperando, pero no pasa nada, es parte de esto", destacó, además, con conocimiento de causa.

image La frustración del capitán ante el pitido final del árbitro. Foto: Fotobaires.

“Es una vergüenza”: Paredes explotó contra el árbitro del partido de Boca con Cruzeiro

En la última jugada del encuentro, todos los futbolistas de Boca reclamaron por un presunto penal. El árbitro Jesús Valenzuela no revisó la acción en el VAR y hubo bronca desde el club de la Ribera.

Tras la decisión del juez, Leandro Paredes explotó de bronca y no dudó en gritarle en la cara a Valenzuela: “No tenes vergüenza”. En el tumulto también estuvo metido Claudio Úbeda, que también reclamó enérgicamente.

Después, en una entrevista para la transmisión oficial, Paredes dejó su observación sobre la jugada de la polémica: “Es raro porque la jugada de ellos fue mano. La última para mí es mano. Es raro. Dependemos de nosotros, eso es lo bueno. Hay que transmitir tranquilidad. Jugamos de local y con nuestra gente”.





Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores

El Xeneize no pudo acomodarse en su grupo, pero sigue con vida con respecto al objetivo de clasificar a octavos de la Copa Libertadores que buscará en la última fecha contra Universidad Católica en La Bombonera.

Con esta igualdad, Cruzeiro se mantiene como líder con 8 puntos, por encima de Boca y del conjunto chileno, ambos con 7. De todos modos, la U aún debe enfrentarse a Barcelona de Guayaquil, último, y si gana pasaría a ser primero del Grupo D con 10 puntos.

Boca tiene esperanzas: si le gana a Universidad Católica, avanzará a los octavos de final del certamen continental. No tendría garantizado el primer puesto, porque si Cruzeiro se impone sobre Barcelona se mantendrá como líder.