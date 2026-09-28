La AFA difundió los audios del VAR en las polémicas de la Supercopa Internacional

Este lunes salieron a la luz las conversaciones que mantuvieron Darío Herrera (árbitro) y Jorge Baliño (VAR) para visibilizar las explicaciones de los fallos cuestionados en Santiago del Estero.
A 48 horas de la polémica consagración de Rosario Central en la Supercopa Internacional frente a Estudiantes, la AFA difundió los audios del VAR en dos jugadas que terminaron con fallos cuestionados por muchos, como fueron el penal a favor de Rosario Central y el posible penal no dado a Estudiantes por una mano en el área del Canalla.
EL PENAL QUE LE COBRARON A ROSARIO CENTRAL
ÁRBITRO: Nada para mí, nada para mi amigo. La pelota, para nada. Dale, dale, dale, dale.
VAR: La rodilla en el muslo, sí. Dale, dame la velocidad normal. Ahí sigue en el piso. Sí, si quieres seguir en el piso del otro lado ahí esa. Dale, dale, dale, dale. Hay un contacto, para mí, imprudente. Dame de vuelta velocidad normal. Darío, yo te voy a invitar a una on-field review porque para mí hay un contacto imprudente de González Pirez. Fíjate que, si bien Copetti ahora, cuando estés ahí en la... Herrera viene corriendo por delante, él sigue en su carrera hacia adelante y González Pirez bien le termina impactando ahí.
ÁRBITRO: Ah, sí, dale, dale, dale, dale. La pelota está adelante y él está ahí.
VAR: Dame otro ángulo, te voy a dar una inversa, una inversa. Terminó tocando atrás, está bien.
ÁRBITRO: O sea, con la rodilla ahí es rodilla en el muslo. Bien, escucha, 16:50, ¿confirmado que es adentro? Sí, fíjate. Te voy a dar el punto de contacto. Dale, dale, dale, dale. Ese es el punto de contacto, el pie sobre la sal, te voy a dar 16:50. 16:50 perfecto, 16:50, está dentro. Ok, para mí solo imprudencia, no voy ni con tarjeta ni nada.
VAR: Para mí es un golpe imprudente, totalmente.
LA MANO NO SANCIONABLE
AVAR: Que no reanude.
VAR: Dame la baja izquierda, 16.50. Para mí el movimiento es natural de la mano.
AVAR: No, movimiento natural.
VAR: Movimiento natural cuando baja. Darío, está todo chequeado. Hay un balón que pega en la mano, pero es un movimiento natural porque está mirando hacia abajo. La mano está por delante de su cabeza y la viene cerrando. No hay movimiento adicional ni nada.
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