La decisión clave de Marcelo Gallardo tras la caída del pase de Jhohan Romaña

La dirigencia resolvió cancelar su cesión y el juvenil seguirá integrado al plantel profesional como una variante más en la defensa. Hasta ahora, Giménez apenas disputó cuatro minutos en la Primera de River, en el triunfo 2-0 ante Ciudad Bolívar por la fase inicial de la Copa Argentina 2026. Con este escenario, el Millonario pasaría a contar con siete zagueros centrales, aunque no todos estarán disponibles para el estreno oficial frente a Barracas Central, el sábado 24.

Germán Pezzella continúa atravesando la recuperación de la grave lesión ligamentaria que sufrió en agosto de 2025 y su regreso se estima recién entre marzo y abril. Por su parte, Paulo Díaz aguarda una propuesta para definir su futuro y no figura como una prioridad para el cuerpo técnico.

Germán Pezzella River Lesión.jpg Germán Pezzella no jugó ante Banfield y podría perderse también el partido contra Instituto en Córdoba.

Todo apunta a que la dupla titular estará conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, con Juan Portillo como la principal alternativa desde el banco. En ese contexto, Giménez intentará meterse en la disputa junto a Facundo González, quien fue probado como lateral izquierdo en los amistosos ante Millonarios y Peñarol en Uruguay, aunque su posición natural es la de marcador central.

River, expectante en el mercado de pases

Luego de la frustrada gestión con San Lorenzo por Romaña, River adoptó una postura más conservadora en el mercado. En Núñez consideran que el plantel está completo con las incorporaciones ya concretadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, y por ahora no avanzarán por nuevos refuerzos.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo debutará ante Barracas Central en el Estadio Chiqui Tapia el sábado a las 17, mientras que su primera presentación como local será frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el miércoles 28 de enero a las 20.