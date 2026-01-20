Independiente: Pablo Galdames rescindirá para ir a Europa

El acuerdo contempla un resarcimiento de 160.000 dólares por el año de contrato que le restaba, además de liberar al club de uno de los salarios más altos del plantel, un alivio financiero clave en este mercado de pases. Galdames deja el Rey de Copas tras disputar 33 partidos, con 4 goles y 2 asistencias.

Su paso por el club estuvo marcado por dos etapas: un primer semestre destacado bajo Julio Vaccari, en el que se consolidó como recambio clave, y un segundo semestre donde perdió protagonismo con Gustavo Quinteros, sumado a momentos críticos como un mano a mano fallado ante Racing y un penal desperdiciado frente a San Martín de Juan. El cuerpo técnico le comunicó que no formaba parte de sus planes para la temporada 2026.

Otro que parece tener salida del conjunto de Avellaneda es el juvenil Enzo Taborda, quien podría marcharse a préstamo para recuperar rodaje, tras perder continuidad luego de la salida de Vaccari. Entre los clubes que suenan para recibirlo se encuentra Barracas Central, donde el equipo dirigido por Quinteros ya cedió jugadores a préstamo, como Javier Ruiz, quien actualmente está bajo la lupa por diferencias con el club.

Con la partida de Galdames y la posible salida de Taborda, Independiente cierra un ciclo y gana margen económico para seguir ajustando el plantel de cara al debut del campeonato.