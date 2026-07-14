En vivo: La selección de España le gana 1-0 a Francia con gol de Oyarzabal

En el estadio de Dallas, España vence 1-0 a Francia, ya se está jugando el segundo tiempo por el pase a la grán final esperando al ganador de Argentina vs Inglaterra.
En Dallas, Texas. España vence 1-0 a Francia con gol de mikel Oyarzabal en las semifinales del Mundial 2026. El ganador del encuentro se convertirá en el primer finalista del torneo y enfrentará en la definición al vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra.
España sigue marcando el ritmo del partido a partir del dominio de la pelota y del gran trabajo de Fabián Ruiz y Rodri en el mediocampo. La Roja encuentra espacios con facilidad y controla el juego ante una Francia que todavía no logra hacer pie y apenas inquietó con dos remates desviados.
El seleccionado de Luis de la Fuente domina la semifinal y genera las chances más peligrosas del encuentro, mientras que Francia muestra muchas dificultades para reaccionar tras el gol y deja varios espacios en defensa. Por ahora, el equipo español es superior en el desarrollo del primer tiempo.
Francia realiza antes del inicio su segunda modificación, Didier Deschamps decide sacar a Adrien Rabiot que estaba amoestado, e ingresó en su reemplazo Manu Koné.
Con la ventaja a su favor, España volvió a hacerse dueña de la pelota y cierra de grán manera el primer tiempo y administra el ritmo del encuentro con tranquilidad. Por su parte, el equipo francés que no consigue recuperar protagonismo en la semifinal del Mundial 2026.
Se jugarán seis minutos más en Dallas. El árbitro Iván Barton decidió adicionar ese tiempo en el cierre de la primera etapa, con una Francia que todavía no logra reaccionar tras el dominio español y necesita encontrar respuestas antes del descanso.
William Saliba acusó una molestia muscular, pidió el cambio y no pudo continuar en el partido. Ante esta situación, Didier Deschamps se vio obligado a sacarlo, e ingresó Maxence Lacroix en reemplazo del defensor del Arsenal.
Mikel Oyarzabal no perdonó y con un remate de zurda al palo izquierdo del arquero le da la ventaja por 1-0 a La Roja.
Digne derribó a Lamine Yamal dentro del área y el árbitro Iván Barton sancionó penal para España. Mientras los jugadores franceses reclamaban una supuesta mano previa en la jugada, el juez desestimó las protestas.
El árbitro Iván Bárton Cisneros le muestra la amarilla a Adrien Rabiot por pisotón sobre Dani Olmo. España desaprovechó la oportunidad con un disparo de Baena que fue sin peligro al área Francesa.
El salvadoreño Iván Barton dio arranque al encuentro en Dallas.
La selección de Francia y la selección de España saltan al terreno de juego mientras suenan los himnos de cada pais. Mbappé será el capitan de Les Blues, mientras que Rodri será quien lleve la cinta para La Roja.
Arbitro: Iván Barton (El Salvador)
Asistentes: David Moran (El Salvador) y Antonio Pupiro (El Salvador)
Cuarto Arbitro: Gleen Nyberg (Suecia)
VAR: Tomasz Kwitkoski (Polonia)
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