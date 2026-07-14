Fútbol |

En vivo: La selección de España le gana 1-0 a Francia con gol de Oyarzabal

En el estadio de Dallas, España vence 1-0 a Francia, ya se está jugando el segundo tiempo por el pase a la grán final esperando al ganador de Argentina vs Inglaterra.

En Dallas, Texas. España vence 1-0 a Francia con gol de mikel Oyarzabal en las semifinales del Mundial 2026. El ganador del encuentro se convertirá en el primer finalista del torneo y enfrentará en la definición al vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra.

España sigue marcando el ritmo del partido a partir del dominio de la pelota y del gran trabajo de Fabián Ruiz y Rodri en el mediocampo. La Roja encuentra espacios con facilidad y controla el juego ante una Francia que todavía no logra hacer pie y apenas inquietó con dos remates desviados.

El seleccionado de Luis de la Fuente domina la semifinal y genera las chances más peligrosas del encuentro, mientras que Francia muestra muchas dificultades para reaccionar tras el gol y deja varios espacios en defensa. Por ahora, el equipo español es superior en el desarrollo del primer tiempo.

¡Comienza el segundo tiempo!

Francia realiza antes del inicio su segunda modificación, Didier Deschamps decide sacar a Adrien Rabiot que estaba amoestado, e ingresó en su reemplazo Manu Koné.

El penal que Oyarzabal cambi&oacute; por gol para la Selecci&oacute;n de Espa&ntilde;a. (Im&aacute;genes: redes)

El penal que Oyarzabal cambió por gol para la Selección de España. (Imágenes: redes)

¡Final del Primer Tiempo!: España 1 - 0 Francia

Con la ventaja a su favor, España volvió a hacerse dueña de la pelota y cierra de grán manera el primer tiempo y administra el ritmo del encuentro con tranquilidad. Por su parte, el equipo francés que no consigue recuperar protagonismo en la semifinal del Mundial 2026.

45' El cuarto arbitro da 6 minutos de agregado

Se jugarán seis minutos más en Dallas. El árbitro Iván Barton decidió adicionar ese tiempo en el cierre de la primera etapa, con una Francia que todavía no logra reaccionar tras el dominio español y necesita encontrar respuestas antes del descanso.

29' del Primer Tiempo: Cambio en Francia por lesión

William Saliba acusó una molestia muscular, pidió el cambio y no pudo continuar en el partido. Ante esta situación, Didier Deschamps se vio obligado a sacarlo, e ingresó Maxence Lacroix en reemplazo del defensor del Arsenal.

El gol de Mikel Oyarzabal para el 1-0 de España

Mikel Oyarzabal no perdonó y con un remate de zurda al palo izquierdo del arquero le da la ventaja por 1-0 a La Roja.

22' del Primer Tiempo: Penal y gol para España

Digne derribó a Lamine Yamal dentro del área y el árbitro Iván Barton sancionó penal para España. Mientras los jugadores franceses reclamaban una supuesta mano previa en la jugada, el juez desestimó las protestas.

8' del Primer Tiempo: Amarilla para Rabiot (Francia)

El árbitro Iván Bárton Cisneros le muestra la amarilla a Adrien Rabiot por pisotón sobre Dani Olmo. España desaprovechó la oportunidad con un disparo de Baena que fue sin peligro al área Francesa.

Empieza el partido

El salvadoreño Iván Barton dio arranque al encuentro en Dallas.

Salen los equipos a la cancha

La selección de Francia y la selección de España saltan al terreno de juego mientras suenan los himnos de cada pais. Mbappé será el capitan de Les Blues, mientras que Rodri será quien lleve la cinta para La Roja.

ADEMÁS: La Selección Argentina ya está en Atlanta: el cronograma completo antes de la semifinal con Inglaterra

Terna Arbitral del encuentro:

Arbitro: Iván Barton (El Salvador)

Asistentes: David Moran (El Salvador) y Antonio Pupiro (El Salvador)

Cuarto Arbitro: Gleen Nyberg (Suecia)

VAR: Tomasz Kwitkoski (Polonia)

Formación de Francia

Titulares

  • 16- Mike Maignan
  • 5- Jules Koundé
  • 4- Dayot Upamecano
  • 17- William Saliba
  • 3- Lucas Digne
  • 8- Aurélien Tchouaméni
  • 14- Adrien Rabiot
  • 7- Ousmane Dembélé
  • 11- Michael Olise
  • 12- Bradley Barcola
  • 10- Kylian Mbappé (C)

Suplentes

  • 1- Brice Samba
  • 23- Robin Risser
  • 2- Malo Gusto
  • 15- Ibrahima Konaté
  • 19- Theo Hernández
  • 21- Lucas Hernández
  • 26- Maxence Lacroix
  • 6- Manu Koné
  • 13- N'Golo Kanté
  • 18- Warren Zaire Emery
  • 9- Marcus Thuram
  • 20- Désiré Doué
  • 22- Jean-Philippe Mateta
  • 24- Rayan Cherki
  • 25- Maghnes Akliouche
  • DT: Didier Deschamps

Formación de España confirmada

Titulares

  • 23- Unai Simón
  • 12- Pedro Porro
  • 22- Pau Cubarsi
  • 14- Aymeric Laporte
  • 24- Marc Cucurella
  • 16- Rodri (C)
  • 8- Fabián Ruiz
  • 19- Lamine Yamal
  • 10- Dani Olmo
  • 15- Álex Baena
  • 21- Mikel Oyarzábal

Suplentes

  • 1- David Raya
  • 13- Joan García
  • 2- Marc Pubill
  • 3- Alex Grimaldo
  • 4- Eric García
  • 5- Marcos Llorente
  • 6- Mikel Merino
  • 9- Gavi
  • 18- Martín Zubimendi
  • 20- Pedri
  • 7- Ferran Torres
  • 11- Yéremy Pino
  • 17- Nico Williams
  • 25- Víctor Muñoz
  • 26- Borja Iglesias
  • DT: Luis de la Fuente

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados