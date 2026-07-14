Francia y España se enfrentan por un lugar en la final del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

En los cuartos de final, el conjunto francés venció 2-0 a Marruecos en un encuentro que, en la previa, aparecía como uno de los más exigentes del certamen, aunque terminó resolviéndose con relativa comodidad.

España, por su parte, dejó atrás un comienzo irregular tras el empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut y logró quedarse con el primer puesto del Grupo H gracias a sus victorias por 4-0 sobre Arabia Saudita y por 1-0 ante Uruguay.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, las figuras del clásico de este martes.

La Roja continuó su camino en los dieciseisavos de final con una contundente goleada por 3-0 frente a Austria, resultado que consolidó al equipo español como uno de los máximos aspirantes a quedarse con la Copa del Mundo.

En octavos de final, España protagonizó un partido muy parejo contra Portugal que se definió sobre el cierre. Ferrán Torres asistió a Mikel Merino, quien marcó el único gol del encuentro para sellar la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que volvió a aparecer Merino para dar uno de los goles en el triunfo por 2-1 frente a Bélgica.

Hora, terna arbitral y dónde ver el partido

Hora: 16.00

TV: Telefé, D Sports

Terna Arbitral:

Arbitro: Iván Barton (El Salvador)

Asistentes David Moran (El Salvador) y Antonio Pupiro (El Salvador)

Cuarto Arbitro: Gleen Nyberg (Suecia)

VAR: Tomasz Kwitkoski (Polonia)

Estadio: AT&T Stadium de Dallas

Formaciones confirmadas

Selección de Francia

16- Mike Maignan

5- Jules Koundé

4- Dayot Upamecano

17- William Saliba

3- Lucas Digne

8- Aurelien Tchouameni

14- Adrien Rabiot;

7- Ousmane Dembélé,

11- Michael Olise,

12- Bradley Barcola

10- Kylian Mbappé (C)

DT: Didier Deschamps.

Selección de España

23- Unai Simón

12- Pedro Porro

22- Pau Cubarsí

14- Aymeric Laporte

24- Marc Cucurella

16- Rodri (c)

8- Fabián Ruíz

19- Lamine Yamal

10- Dani Olmo

15- Álex Baena

21- Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de La Fuente.