Francia y España se enfrentan por un lugar en la final del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Se enfrentarán a partir de las 16:00 en el estadio de Dallas por el pase a la grán final. Los galos llegan con puntaje ideal al encuentro.
Francia y España jugarán este martes desde las 16 en el Estadio Dallas por una de las semifinales del Mundial 2026. Dos de los principales candidatos al título se enfrentarán en un duelo decisivo que otorgará un lugar en la final de la Copa del Mundo, donde el vencedor se medirá con el ganador del cruce entre Inglaterra y Argentina.
El seleccionado francés llega a esta instancia con una campaña perfecta, tras haber ganado sus seis partidos en el tiempo reglamentario. El equipo dirigido por Didier Deschamps buscará ratificar su condición de favorito y dar un nuevo paso hacia la conquista del campeonato.
En la fase de grupos, Les Bleus finalizaron en el primer puesto de la zona I luego de imponerse por 3-1 ante Senegal, golear 4-1 a Irak y repetir el mismo resultado frente a Noruega para avanzar con puntaje ideal a los dieciseisavos de final.
Ya en la etapa eliminatoria, Francia superó con autoridad a Suecia por 3-0 y luego sufrió más de la cuenta para derrotar por 1-0 a Paraguay en octavos de final, gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé durante el segundo tiempo.
En los cuartos de final, el conjunto francés venció 2-0 a Marruecos en un encuentro que, en la previa, aparecía como uno de los más exigentes del certamen, aunque terminó resolviéndose con relativa comodidad.
España, por su parte, dejó atrás un comienzo irregular tras el empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut y logró quedarse con el primer puesto del Grupo H gracias a sus victorias por 4-0 sobre Arabia Saudita y por 1-0 ante Uruguay.
La Roja continuó su camino en los dieciseisavos de final con una contundente goleada por 3-0 frente a Austria, resultado que consolidó al equipo español como uno de los máximos aspirantes a quedarse con la Copa del Mundo.
En octavos de final, España protagonizó un partido muy parejo contra Portugal que se definió sobre el cierre. Ferrán Torres asistió a Mikel Merino, quien marcó el único gol del encuentro para sellar la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que volvió a aparecer Merino para dar uno de los goles en el triunfo por 2-1 frente a Bélgica.
Hora: 16.00
TV: Telefé, D Sports
Terna Arbitral:
Arbitro: Iván Barton (El Salvador)
Asistentes David Moran (El Salvador) y Antonio Pupiro (El Salvador)
Cuarto Arbitro: Gleen Nyberg (Suecia)
VAR: Tomasz Kwitkoski (Polonia)
Estadio: AT&T Stadium de Dallas
16- Mike Maignan
5- Jules Koundé
4- Dayot Upamecano
17- William Saliba
3- Lucas Digne
8- Aurelien Tchouameni
14- Adrien Rabiot;
7- Ousmane Dembélé,
11- Michael Olise,
12- Bradley Barcola
10- Kylian Mbappé (C)
DT: Didier Deschamps.
23- Unai Simón
12- Pedro Porro
22- Pau Cubarsí
14- Aymeric Laporte
24- Marc Cucurella
16- Rodri (c)
8- Fabián Ruíz
19- Lamine Yamal
10- Dani Olmo
15- Álex Baena
21- Mikel Oyarzabal.
DT: Luis de La Fuente.
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