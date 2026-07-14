Fútbol |

España y Francia definen el primer finalista del Mundial 2026

Desde las 16, en Dallas, Estados Unidos, se juega la primera semifinal, el clásico europeo España vs. Francia.

España y Francia se enfrentarán este martes desde las 16:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, por una de las semifinales del Mundial 2026. El encuentro se podrá ver por DSports. El ganador se clasificará a la gran final del certamen, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra.

La selección española llega tras eliminar a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final, en un encuentro que resolvió sobre el final gracias a un nuevo gol decisivo de Mikel Merino. El equipo de Luis de la Fuente mantiene un gran nivel colectivo y buscará disputar la segunda final mundialista de su historia.

ADEMÁS: Lamine Yamal: "Nos vemos como campeones del mundo"

Del otro lado estará una Francia que atraviesa un gran presente y que dejó en el camino a Marruecos tras imponerse por 2-0 en los cuartos de final. El conjunto de Didier Deschamps es uno de los grandes favoritos al título y buscará volver a una final del mundo con el poder ofensivo de sus principales figuras.

Posible 11 de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.

Posible 11 de Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados