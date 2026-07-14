España y Francia definen el primer finalista del Mundial 2026

Desde las 16, en Dallas, Estados Unidos, se juega la primera semifinal, el clásico europeo España vs. Francia.
España y Francia se enfrentarán este martes desde las 16:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, por una de las semifinales del Mundial 2026. El encuentro se podrá ver por DSports. El ganador se clasificará a la gran final del certamen, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra.
La selección española llega tras eliminar a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final, en un encuentro que resolvió sobre el final gracias a un nuevo gol decisivo de Mikel Merino. El equipo de Luis de la Fuente mantiene un gran nivel colectivo y buscará disputar la segunda final mundialista de su historia.
Del otro lado estará una Francia que atraviesa un gran presente y que dejó en el camino a Marruecos tras imponerse por 2-0 en los cuartos de final. El conjunto de Didier Deschamps es uno de los grandes favoritos al título y buscará volver a una final del mundo con el poder ofensivo de sus principales figuras.
Posible 11 de España
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.
Posible 11 de Francia
Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
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