Didier Deschamps le saca la presión a Francia: "España es la favorita"

Por su parte, el DT aclaró que una de sus mayores estrellas ya está listo para ponerse los botines, luego de no haber disputado los dos últimos choques de los Gallos: "Tchouaméni está mejor, pero tampoco está al 100% y es una semifinal de la Copa del Mundo. Hace 15 días fue su último partido. Entonces, lo relevante es que esté. Hoy, está con nosotros. Antes era mucho riesgo, ahora se halla disponible".

"La clave es la adaptación. Puede haber puntos comunes. Sin embargo, no hay una preparación para un cotejo igual que la otra. Y lo pasado está en el pasado, esto no es una revancha. Sí hay una uniformidad: ya es la tercera semi a la que llegamos. Solo hay un puesto en la final. No nos vamos a quedar satisfechos con llegar a semifinal porque somos muy competitivos", sentenció la ya leyenda de la Selección de Francia como futbolista y entrenador.