Didier Deschamps le saca la presión a Francia: "España es la favorita"

El entrenador de Les Blues le tiró la obligación al equipo de Luis de la Fuente para la semifinal mundialista: "Ellos saben atacar y solo les hicieron un gol en seis presentaciones".
Francia y España se enfrentarán este martes, desde las 16 en Dallas, por la primera semifinal del Mundial 2026, en donde hay promesa de partidazo. En la previa, Didier Deschamps, entrenador de Les Blues, le sacó la presión a su equipo y puso de candidato a La Roja.
"España confirma ser el favorito, ni quiero poner presión. Ellos saben atacar y solo les hicieron un gol en seis presentaciones. Puede ser un duelo espectacular, con muchos players ofensivos con talento. No obstante, Luis (de la Fuente) y yo también pensamos en defender. Él debe haber estudiado igual que nosotros. Contamos con muchas soluciones en los uno contra uno, aunque tampoco es fácil para ellos enfrentarse a un uno contra uno como el nuestro", afirmó el entrenador.
A su vez, Deschamps, que ganó la primera estrella de Francia en 1998 como capitán del equipo y la segunda como entrenador en 2018 además de llegar a la final de Qatar 2022, comentó su dificultad para definir el equipo: "Es más difícil y duro elegir quién debe jugar. Cada técnico posee elecciones para hacer. Yo creo que todo el mundo contribuye. Lo importante es que los 11 sean buenos y lo mismo los que entran desde afuera".
Por su parte, el DT aclaró que una de sus mayores estrellas ya está listo para ponerse los botines, luego de no haber disputado los dos últimos choques de los Gallos: "Tchouaméni está mejor, pero tampoco está al 100% y es una semifinal de la Copa del Mundo. Hace 15 días fue su último partido. Entonces, lo relevante es que esté. Hoy, está con nosotros. Antes era mucho riesgo, ahora se halla disponible".
"La clave es la adaptación. Puede haber puntos comunes. Sin embargo, no hay una preparación para un cotejo igual que la otra. Y lo pasado está en el pasado, esto no es una revancha. Sí hay una uniformidad: ya es la tercera semi a la que llegamos. Solo hay un puesto en la final. No nos vamos a quedar satisfechos con llegar a semifinal porque somos muy competitivos", sentenció la ya leyenda de la Selección de Francia como futbolista y entrenador.
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