Lamine Yamal: "Nos vemos como campeones del mundo"

En la previa de la semifinal con Francia, el crack de Barcelona expresó la ilusión que tiene España y la absoluta confianza: "Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún duelo".
En el día de su cumpleaños número 19, Lamine Yamal palpitó el choque de España con Francia por la semifinal del Mundial 2026, que será el partido más importante de su carrera hasta el momento según sus propias palabras. "Nos vemos como campeones del mundo", expresó la ilusión que tiene el país y también la confianza del equipo.
"El enfrentamiento va a tener fases. No siempre será uno contra uno. Tenemos jugadores de mucha calidad en todas las partes de la cancha. Noto que su poderío en ataque no tiene por qué ser algo malo. Jugaremos como sabemos: cada futbolista nuestro tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo", analizó el catalán.
Luego, el extremo agregó: "Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún duelo. Será muy lindo para el espectador. Es el choque que todos estaban esperando en la Copa del Mundo. Las dos selecciones tendrán momentos: estaremos atacando las dos y trataremos de defender con lo que tenemos. Será un cruce muy igualado, seguramente".
Además, el futbolista, que lleva un solo gol en este Mundial, habló de su nivel en el certamen: "Todos los torneos son diferentes. No creo que sea por culpa del entrenador que no lleve cinco anotaciones. Son cosas del juego y no me preocupa, la verdad. Estamos ganando. De chico vi Mundiales en los que España fue eliminada y de momento eso no está pasando. Mientras más partidos juegue, más goles puedo marcar. Ojalá, mañana convierta otro".
Además, el 10 del Barsa expresó que no le afectaba las expectativas que hay sobre él: "Hemos madurado mucho como equipo. Hemos pasado por momentos difíciles y desde la última Eurocopa venimos creciendo. No siento presión: en la prensa dicen que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tienen que esperar nada de mí. Pero sé que mañana (martes) será un día especial. Tengo muchas ganas. Y esto es sólo un deporte, después la vida sigue. Lo miro así, por eso no siento presión".
"Es el match más importante que voy jugar. Me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos. Nos vemos todos como campeones del mundo, como pasó en 2010. ¿Por qué no? A mí me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York", afirmó Yamal para cerrar sus declaraciones.
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