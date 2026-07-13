Lamine Yamal: "Nos vemos como campeones del mundo"

Además, el futbolista, que lleva un solo gol en este Mundial, habló de su nivel en el certamen: "Todos los torneos son diferentes. No creo que sea por culpa del entrenador que no lleve cinco anotaciones. Son cosas del juego y no me preocupa, la verdad. Estamos ganando. De chico vi Mundiales en los que España fue eliminada y de momento eso no está pasando. Mientras más partidos juegue, más goles puedo marcar. Ojalá, mañana convierta otro".

Además, el 10 del Barsa expresó que no le afectaba las expectativas que hay sobre él: "Hemos madurado mucho como equipo. Hemos pasado por momentos difíciles y desde la última Eurocopa venimos creciendo. No siento presión: en la prensa dicen que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tienen que esperar nada de mí. Pero sé que mañana (martes) será un día especial. Tengo muchas ganas. Y esto es sólo un deporte, después la vida sigue. Lo miro así, por eso no siento presión".

"Es el match más importante que voy jugar. Me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos. Nos vemos todos como campeones del mundo, como pasó en 2010. ¿Por qué no? A mí me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York", afirmó Yamal para cerrar sus declaraciones.