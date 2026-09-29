Enrique Sacco lanzó su candidatura en Independiente y habló de su proyecto

El periodista presentó su candidatura acompañado por la agrupación “Movimiento Independiente Auténtico”, durante un acto desarrollado en la sede social del Centro Comercial e Industrial de Avellaneda, ubicada frente a una de las sedes de Independiente.

Del encuentro participó el ex intendente Luis Sagol, quien fue el primero en ocupar ese cargo en Avellaneda tras el retorno de la democracia. Allí, Sacco dio a conocer un proyecto en el que el fútbol “es la prioridad”, mientras que la administración económica ocupa el segundo lugar.

Tras conformar “un equipo profesional con nombres idóneos”, el candidato destacó el armado de un grupo de socios que comparte una serie de principios y que, según explicó, permite construir “una estructura que esté dispuesta a Independiente en cada área por los próximos años”.

Aunque todavía no dio a conocer quiénes integrarán su fórmula, Sacco sí brindó precisiones sobre cómo imagina el área de fútbol si consigue ganar los comicios.

“Venimos trabajando hace más de un año con un director deportivo de perfil profesional, con experiencia en la Premier League, Europa y Asia y conoce muy de cerca el fútbol argentino”, explicó. También indicó que esa persona ya trabaja en el análisis y recopilación de información sobre el fútbol profesional y las divisiones juveniles de Independiente, por lo que podría comenzar a trabajar “desde el primer día”.

El proyecto económico de Sacco

En materia financiera, el candidato cuestionó a la actual comisión directiva y afirmó que “no miró los números de cerca”. Según su planteo, los gastos del fútbol crecieron un 69% y, pese a los ingresos obtenidos por ventas, el ejercicio terminó con pérdidas debido a que se recurrió a numerosos “manotazos de ahogado”.

Sacco sostuvo que es posible mejorar las “condiciones en todo lo que está por fuera del campo de juego” para construir un club “mejor ordenado, más eficiente y mejor económicamente”.

También afirmó haber conseguido “líneas de financiamiento” provenientes de Europa y Estados Unidos. En ese sentido, aclaró que se trata de un esquema que “es un trabajo financiero elaborado y no tiene condicionamientos para Independiente, la potestad de manejar el dinero será del club”.

Por otra parte, descartó impulsar una alianza política y negó mantener vínculos con el PRO o con cualquier otra fuerza partidaria: “El único color que me identifica es el rojo”.

Entre las alternativas para generar nuevos ingresos, Sacco mencionó la posibilidad de auspiciar el nombre del estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. Sin embargo, fue contundente al rechazar una transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

En ese sentido, mostró un documento firmado ante escribanos en el que establece su compromiso de no avanzar con ese cambio durante una eventual gestión.

Por último, el candidato se refirió a la sanción aplicada por la Conmebol a Independiente luego del partido de vuelta ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y señaló que uno de sus objetivos será recuperar la presencia del público local en los futuros encuentros internacionales.

Las elecciones de Independiente se realizarán en diciembre, aunque todavía resta definir la fecha. Hasta el momento, además de Sacco, se postularon el presidente de Armenio Luciano Nakis, el ídolo del club Daniel Bertoni y el extenista Gastón Gaudio.