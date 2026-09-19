Independiente ganó en Santa Fe y se acomodó en el Clausura y la Tabla Anual

El Rojo también debió lidiar con problemas físicos. Chimy Ávila salió a los 21 minutos por molestias en un tobillo y fue reemplazado por Morales. Más tarde, Palais recibió un golpe en la cabeza y dejó su lugar a Abaldo, mientras que Zabala tampoco pudo continuar después del entretiempo.

Se adelanta Unión

Sobre el cierre de la primera etapa llegó la gran polémica. Mosqueira empujó la pelota dentro del área chica tras un cabezazo y desató el festejo de Unión, pero el VAR detectó una posición adelantada milimétrica y el gol fue anulado.

La ventaja santafesina, sin embargo, llegó apenas comenzado el complemento. A los 49 minutos, una acción similar terminó con un cabezazo, un roce en Mosqueira y la definición de Marcelo Estigarribia para establecer el 1-0.

El golpe despertó a Independiente. Apenas dos minutos después, Maxi Meza participó en la elaboración, Godoy envió el centro y Montiel entró con decisión para cabecear. Un desvío terminó de descolocar al arquero y puso rápidamente el 1-1.

Remontada

Con el impulso del empate, el conjunto dirigido por Jadson Viera fue por más y encontró la remontada a los 57 minutos. Meza se sacó de encima a un rival y ensayó un gran remate desde afuera del área que terminó en la red. Fue su primer gol desde que regresó al club y terminó siendo decisivo para la victoria.

Unión tomó nuevamente el control de la pelota durante la última media hora e intentó arrinconar al visitante. Sin embargo, careció de precisión en los metros finales y recurrió principalmente a centros que fueron bien resueltos por la defensa de Independiente. Rey, determinante durante el comienzo del encuentro, prácticamente no volvió a pasar sobresaltos.

Se acomodó en las dos tablas

El Rojo consiguió así transformar una tarde que parecía adversa en un triunfo importante. Tras vencer a Central Córdoba y empatar con San Lorenzo, acumuló siete de los últimos nueve puntos y llegó a 17 unidades en diez fechas, registro que lo dejó quinto en la Zona A y dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final.

La victoria también tuvo impacto en la Tabla Anual. Independiente alcanzó los 41 puntos, quedó noveno y se ubicó en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Después del parate por la Fecha FIFA, el conjunto de Avellaneda recibirá a Instituto con la intención de prolongar su recuperación. Unión, en tanto, quedó con 13 puntos, noveno en su grupo y fuera de los puestos de octavos de final. Su próximo compromiso será como visitante frente a Boca.