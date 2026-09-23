Preocupación en Independiente: Chimy Ávila sufrió un desgarro y es duda ante Instituto

La molestia apareció en un momento en el que Ávila todavía buscaba recuperar ritmo de competencia después de un período con poca continuidad en España. El atacante de 32 años había reconocido tras el empate con San Lorenzo: “Trato de buscar mi mejor versión para mí mismo y para dejar contenta a la gente. He estado mucho tiempo parado en España, pero estoy poniéndome a ritmo”. Una semana después, no pudo completar siquiera la primera mitad del partido ante Unión por un problema físico.