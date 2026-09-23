Preocupación en Independiente: Chimy Ávila sufrió un desgarro y es duda ante Instituto

El delantero del Rojo sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda ante Unión y deberá recuperarse para intentar llegar al partido del viernes 2 de octubre ante la Gloria.
Independiente confirmó la lesión de Ezequiel Ávila, quien debió salir a los 21 minutos del primer tiempo frente a Unión. Los estudios determinaron que el delantero sufrió un desgarro grado 1 del bíceps femoral de la pierna izquierda. Si bien su presencia ante Instituto todavía no está descartada, Jadson Viera deberá esperar su evolución durante los próximos días.
La molestia apareció en un momento en el que Ávila todavía buscaba recuperar ritmo de competencia después de un período con poca continuidad en España. El atacante de 32 años había reconocido tras el empate con San Lorenzo: “Trato de buscar mi mejor versión para mí mismo y para dejar contenta a la gente. He estado mucho tiempo parado en España, pero estoy poniéndome a ritmo”. Una semana después, no pudo completar siquiera la primera mitad del partido ante Unión por un problema físico.
El delantero llegó a Avellaneda hace poco más de un mes como jugador libre, luego de su paso por Betis. Durante la temporada 2025/26 disputó 30 partidos con el conjunto español, aunque su última titularidad antes de su llegada al Rojo había sido el 8 de marzo. Su incorporación fue una apuesta importante para un plantel que había sufrido varias bajas, entre ellas las de Gabriel Ávalos y Kevin Lomónaco.
Ahora, el Chimy deberá iniciar la recuperación y el cuerpo médico mantiene cierto optimismo por tratarse de una lesión de grado 1. Hasta el momento, disputó 132 minutos repartidos en tres partidos desde su llegada a Independiente. El objetivo será que pueda estar disponible para el encuentro frente a Instituto, programado para el viernes 2 de octubre a las 19.15 en Avellaneda.
Además de Ávila, Independiente también sigue de cerca a Facundo Zabala y Josias Palais, quienes terminaron con molestias el partido en Santa Fe. El lateral izquierdo sufrió una pequeña fractura en un dedo del pie izquierdo y será evaluado durante los próximos días, mientras que el extremo evoluciona favorablemente del corte en la cabeza que sufrió durante el encuentro y que requirió siete puntos de sutura.
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