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Entradas para la despedida de Messi de la Selección: cuándo salen y los precios

La AFA informó un cambio de día y horario para comprar los tickets del partido ante Benín en el Monumental, que marcará la última presentación del capitán con la Albiceleste ante su público.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya tiene fecha y también momento para comenzar a buscar entradas. El capitán disputará su último partido con la Albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental. La venta se había anunciado para el 22 de septiembre, pero finalmente fue postergada para el jueves 24 a las 18, a través de DeporTick. Cada usuario podrá comprar hasta cuatro entradas generales.

El encuentro ante Benín será el último de una serie de amistosos que Argentina disputará después del Mundial 2026. Messi no estará ante Bolivia ni Burkina Faso: el primer partido será el 30 de septiembre en Córdoba y el segundo, el 3 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder a la venta, será necesario estar registrado previamente en DeporTick y buscar el evento correspondiente una vez iniciada la comercialización.

Messi tendrá su despedida en el Monumental, el 6 de octubre ante Benín.

Messi tendrá su despedida en el Monumental, el 6 de octubre ante Benín.

Precios de las entradas para Argentina vs. Benín

Popular: $90.000

Menor a popular (3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000

Los menores a partir de los 3 años deberán abonar platea completa. Las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso durante la venta general y retirar previamente la entrada, ya que no podrán acceder al estadio sin haber realizado ese trámite.

ADEMÁS: La AFA rechazó el pedido de Vélez y Boca fue multado pero sigue en la Copa Argentina

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