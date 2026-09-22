Entradas para la despedida de Messi de la Selección: cuándo salen y los precios

El encuentro ante Benín será el último de una serie de amistosos que Argentina disputará después del Mundial 2026. Messi no estará ante Bolivia ni Burkina Faso: el primer partido será el 30 de septiembre en Córdoba y el segundo, el 3 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder a la venta, será necesario estar registrado previamente en DeporTick y buscar el evento correspondiente una vez iniciada la comercialización.