Los jugadores de la Selección hablaron del retiro de Messi y la nueva era sin él

Por su parte, Alexis Mac Allister comentó: “Agradecimiento, no va a haber otro igual. Disfrutamos mucho a su lado. Agradecerle por todo lo que nos hizo ganar. Será una jornada muy emotiva. Va a ser un proceso diferente, con chicos que se sumarán. Es entender que ya no tenemos más al mejor jugador del mundo y que hacía la diferencia. Hay que hacernos fuertes como equipo, que es lo importante”.

Y reveló cómo se enteró de la decisión de Leo: “Al menos yo, me enteré en ese comunicado. Fue una sorpresa, si bien los años pasan y se veía que podía pasar, hubo mucha sorpresa. Es momento de mostrar nuestro agradecimiento con él".

Además, el Toro expresó: “Lo imaginábamos ya por lo que se hablaba y decía él. Al final, es una triste noticia, pero disfrutamos siempre lo que nos dio y el legado que nos dejó. Gracias y el partido del seis será un día muy especial y emocionante. Hay muchos jugadores de mucha jerarquía y de gran nivel. Eso nos deja tranquilos”.

"ES UNA TRISTE NOTICIA PERO AL FINAL DISFRUTAMOS SIEMPRE LO QUE LEO NOS DIO Y EL LEGADO QUE NOS DEJÓ.



LE DIRÍA GRACIAS, EL PARTIDO DEL 6 VA A SER MUY EMOCIONANTE”.



Lautaro Martínez, sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección. pic.twitter.com/oiva0iCcDW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 21, 2026

Por último, Facundo Medina contó cómo recibió la noticia: “Igual que ustedes. Me cayó como una bomba. Estoy triste. Nos dio muchas alegrías, nos dio todo. Es humano y hay que respetar las decisiones. Hay que despedirlo de la mejor manera y que lo disfrute de la mejor manera, en lo personal y con su familia. Me deja muchas cosas, es un ejemplo para todos y hay que aprender de su grandeza”.