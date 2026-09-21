Los jugadores de la Selección hablaron del retiro de Messi y la nueva era sin él

Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina revelaron cómo se enteraron del adiós de Leo y palpitaron la nueva Albiceleste sin el mejor futbolista de la historia.
En su llegada al país, para la fecha FIFA entre septiembre y octubre, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina hablaron del retiro de Messi de la Selección Argentina y la nueva era sin él, que tendrá el gran desafío de los últimos 20 años del combinado nacional.
"Siempre es duro cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y, tarde o temprano, iba a pasar. Hay que asimilarlo, como siempre pasó. Trabajar duro para lo que viene y seguir creciendo. Pasaron más de 20 años con el mejor jugador. Que no esté va a ser duro, pero hay que asimilarlo”, expresó Tagliafico.
Después, el defensor del Lyon aseguró que el grupo conservará su ambición pese al recambio de nombres: “Tendremos el mismo hambre de siempre. Seguramente siga apareciendo gente nueva y se profundice la renovación. El objetivo es seguir con el mismo hambre”.
Por su parte, Alexis Mac Allister comentó: “Agradecimiento, no va a haber otro igual. Disfrutamos mucho a su lado. Agradecerle por todo lo que nos hizo ganar. Será una jornada muy emotiva. Va a ser un proceso diferente, con chicos que se sumarán. Es entender que ya no tenemos más al mejor jugador del mundo y que hacía la diferencia. Hay que hacernos fuertes como equipo, que es lo importante”.
Y reveló cómo se enteró de la decisión de Leo: “Al menos yo, me enteré en ese comunicado. Fue una sorpresa, si bien los años pasan y se veía que podía pasar, hubo mucha sorpresa. Es momento de mostrar nuestro agradecimiento con él".
Además, el Toro expresó: “Lo imaginábamos ya por lo que se hablaba y decía él. Al final, es una triste noticia, pero disfrutamos siempre lo que nos dio y el legado que nos dejó. Gracias y el partido del seis será un día muy especial y emocionante. Hay muchos jugadores de mucha jerarquía y de gran nivel. Eso nos deja tranquilos”.
Por último, Facundo Medina contó cómo recibió la noticia: “Igual que ustedes. Me cayó como una bomba. Estoy triste. Nos dio muchas alegrías, nos dio todo. Es humano y hay que respetar las decisiones. Hay que despedirlo de la mejor manera y que lo disfrute de la mejor manera, en lo personal y con su familia. Me deja muchas cosas, es un ejemplo para todos y hay que aprender de su grandeza”.
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