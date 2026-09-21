Messi mostró la camiseta que usará en su despedida de la Selección Argentina

Las entradas para el partido comenzarán a venderse este martes 22 de septiembre desde las 18 a través de Deportick. Antes de la despedida de Messi, Argentina disputará otros dos amistosos: el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y el 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Monumental. El cierre será el 6 de octubre contra Benín, en el último encuentro del 10 con la Selección.