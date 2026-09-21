Messi mostró la camiseta que usará en su despedida de la Selección Argentina

Leo compartió un video en sus redes con el diseño que vestirá ante Benín en el Monumental en su última presentación con la celeste y blanca. Se destacan detalles dorados y un símbolo patrio en la espalda.
Lionel Messi presentó la camiseta especial que utilizará en su despedida de la Selección Argentina, el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental. “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el rosarino en su cuenta de Instagram, donde compartió un video con el nuevo modelo. La indumentaria mantiene los colores celeste y blanco, suma tres bastones y presenta detalles dorados en el nombre y el número.
En las imágenes, Messi aparece con la ropa de la Selección y reemplaza la camiseta que usó durante el Mundial 2026 por el diseño especial de su último partido. El modelo también incluye un imponente Sol de Mayo en la espalda, en una jornada que estará cargada de simbolismo para el capitán argentino. El encuentro ante Benín marcará su despedida del seleccionado nacional como local.
Para ese amistoso fueron invitados los campeones del mundo de Qatar 2022 y sus familias, incluidos Ángel Di María y otros futbolistas que ya no forman parte del equipo. También se espera la presencia de jugadores que actualmente están suspendidos, como Leandro Paredes y Thiago Almada. La jornada promete un Monumental repleto y un homenaje especial para el máximo referente de la Albiceleste.
Las entradas para el partido comenzarán a venderse este martes 22 de septiembre desde las 18 a través de Deportick. Antes de la despedida de Messi, Argentina disputará otros dos amistosos: el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y el 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Monumental. El cierre será el 6 de octubre contra Benín, en el último encuentro del 10 con la Selección.
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