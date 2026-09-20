Messi marcó de tiro libre para Inter Miami y se acerca a un récord del fútbol mundial

A los 23 minutos de juego, perdiendo 1 a 0 con San Diego de local, Leo abrió el pie en la falta desde el borde del área, dos compañeros estuvieron cerca de desviar el envío de cabeza y pensando en esa posibilidad el arquero CJ Dos Santos salió mal y el balón terminó pegando en un palo y metiéndose en el arco.