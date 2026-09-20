Messi marcó de tiro libre para Inter Miami y se acerca a un récord del fútbol mundial

La Pulga llegó a 75 gritos de pelota parada en el empate 2 a 2 con San Diego por la MLS y quedó a tres de alcanzar la marca del brasilero Marcelinho Carioca.
En el empate 2 a 2 de Inter Miami con San Diego por la MLS, Lionel Messi marcó de tiro libre y quedó cerca de igualar el récord de más goles de tiro libre, que le pertenece a Marcelinho Carioca. Tras su adiós a la Selección Argentina y a sus 39 años, La Pulga sigue agigantando su inconmensurable carrera.
A los 23 minutos de juego, perdiendo 1 a 0 con San Diego de local, Leo abrió el pie en la falta desde el borde del área, dos compañeros estuvieron cerca de desviar el envío de cabeza y pensando en esa posibilidad el arquero CJ Dos Santos salió mal y el balón terminó pegando en un palo y metiéndose en el arco.
Sonrisa gigante. Brazos en alto. Puñitos. Abrazos con los compañeros. El rosarino lo festejó como el primero, en otra muestra de competitividad. Sin embargo, va camino a los 1000, como Cristiano Ronaldo. Leo llegó a 75 goles de falta y quedó a tres del brasilero.
Por otro lado, la igualdad dejó al Inter Miami a 11 puntos de Nashville, cuando quedan 32 en juego (ocho partidos), en la carrera por conseguir la Supporter's Shield, el título que se le entrega al mejor equipo de la temporada regular y que Las Garzas obtuvieron en 2024.
comentar