Enzo Francescoli: la salida de Gallardo, la elección de Coudet y por qué no buscan un nueve

La renuncia de Gallardo contada por Francescoli

"Él (Gallardo) tenía claro que el final del año pasado fue malo. Nosotros buscamos gente que haya conocido River y que haya vivido River. Cuando vos tenés esa sensación y conocés el club, vos podés manejar los tiempos. Esto fue lo que, creo yo, hizo Marcelo. Intentó después del final del año malo que tuvo. La pretemporada fue muy buena. El comienzo del campeonato daba una sensación de que el equipo tenía otro ritmo, otra dinámica. Tuvo un golpe y no encontró respuesta en el equipo e imagino que pensó en que River no sufra más. Creo que el equipo no le daba la respuesta que él quería", inició Enzo.

"Yo voy a Ezeiza todos los días y no lo vi. Todo lo que se dice de los jugadores y Marcelo, nunca lo vi. Creo que vio que no encontraba respuesta y no quería seguir agravando la situación. El fútbol tiene mucho de técnica, de táctica, de estrategia, pero sigue siendo 70% cabeza. Cuando la cabeza ya no responde por x motivo y después de un tiempo determinado, es muy difícil darlo vuelta si no hay un cambio rotundo, brusco, si no hay algo que te despierta. Creo que eso pasa y Marcelo lo entiende porque conoce y quiere al club y por eso tomó esa decisión", continuó.

Y concluyó: "Habla conmigo el lunes, un par de horas antes del entrenamiento. Ya ahí lo había decidido y no cambió. Yo intenté y no cambió. No lo sé si en ese partido en especial (Vélez en Liniers) ya venía pensando y yo creo que ahí esa noche pensó y tomó esa decisión".

Por qué eligió a Coudet como el sucesor de Gallardo

"A Coudet lo elegimos nosotros. Conoce River, creo que era el momento. Él tuvo muy buenas actuaciones con su Racing, Rosario Central e Inter de Brasil y creo que era el momento de él. El equipo sobre todo tiene un estado de ánimo bastante caído porque no encuentra la salida", comenzó con respecto a Coudet.

"Estoy convencido. Espero haber hecho una buena elección con Chacho, sé que le puede dar una impronta, sobre todo de volver a pensar en el arco de enfrente y no hacerse tanto problema con todo lo que rodea. Y que la gente nos acompañe, que estoy seguro que lo vamos a seguir haciendo, y poco a poco vamos a mejorar.

image Francescoli se refirió a varios temas de actualidad del Millonario.

La posibilidad de buscar un 9 y por qué Bareiro no rindió en River

"La adaptación existe en cualquier lugar, en unos son más difíciles y en otros no tanto. Después está la adaptación al juego. Bareiro tuvo problemas en River, como los tuvo Borja, como los tuvo Pizzi en su época, porque es un tipo de centrodelantero que, lamentablemente, no es del estilo que ha tenido River en sus años largos de club. De Labruna para acá eran todos 9 falsos.

A mí me lo decía Pedernera: 'Usted pibe es 9 y medio, no puede jugar ahí, usted tiene que jugar suelto'. Por decir los que estuvieron después de mí, Ángel, Falcao, Beltrán, ni hablar de Álvarez, Higuaín, todos son jugadores que salían a jugar. Vienen y han venido jugadores que son más de área y han convertido goles porque River llega. Después, en el juego no son del paladar del hincha, eso el hincha con el correr de los partidos lo va sintiendo. Borja terminó muchas veces silbado, cuestionado y sin embargo era un jugador con promedio de las pelotas que tocaba era el que más goles hacía.

Yo creo que no haría bien (buscar un 9 más referencia de área). Salvaría un problema momentáneo, o depende del técnico de turno, si quiere jugar así o quiere tener una alternativa para jugar cada tanto con un jugador de área puede venir. El problema de River no es un 9. En este momento no encontramos un 9, salvo que tengamos de 30 palos para arriba para gastar en un solo jugador, de ir a buscar un 9 como nos gusta a los que hoy estamos en el fútbol de River".

La salida de River del Comité Ejecutivo de AFA

"Comparto los temores de la gente. Creo que cuando uno es parte de algo y su idea, o su manera de pensar no funciona o se contradice, para qué vas a ir. Es mejor no molestar que estar ahí siempre y tratar de irte antes para no estar en la foto, tratar de no opinar porque lo que opines por ahí va en contradicción de lo que vos querés (sic), y esto ya es público, el tema de los 30 equipos y muchas otras cosas.

Lo he dicho ya en otras oportunidades. No estoy de acuerdo en la cantidad de equipos que tiene el torneo. Yo creo que esta es la razón, si la gente que tiene que tomar decisiones no escucha, para qué vamos a seguir hablando... si igual no cambia nada. Yo creo que el fútbol argentino podría estar mejor de lo que está", finalizó.