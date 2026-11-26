Después del golpe, el argentino dejó una frase que rápidamente se hizo eco en los medios locales. “Que pegue más fuerte”, respondió Martínez. Algunos medios señalaron que el futbolista había discutido e insultado previamente al juez antes de recibir la agresión.

Jordy Alemán, el árbitro de la polémica contra el arquero argentino.

Otro de los que expresó su indignación fue Kevin Villegas, capitán de Real Potosí, quien cuestionó duramente la reacción del juez: “El árbitro no le puede pegar al arquero, estamos de joda”, sostuvo. Mientras que Jeferson Rivas también estuvo entre los primeros jugadores que se acercaron a reclamarle a la terna.

El malestar del equipo local también había tenido antecedentes durante el encuentro y, como ya nos tiene acostumbrados la intervención del VAR, generó chispazos que terminaron en incendio. A los 68 minutos, Always Ready sufrió la anulación de un gol luego de una intervención de la videoreferencia por una infracción previa sobre Villegas, una decisión que alimentó las protestas de los futbolistas potosinos.

Por el momento, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no comunicó una sanción oficial contra Alemán. Sin embargo, ya se espera que el juez principal está condenado a sufrir una suspensión de al menos un año por la agresión que, para su infortunio, quedó registrada por las cámaras de televisión.