El episodio ocurrió después del empate entre Real Potosí y Always Ready. El representante nacional, que recibió la agresión, respondió con una frase que quedó registrada por la transmisión y generó más polémica.
La final de la Copa Bolivia terminó con una escena de violencia que generó indignación tanto en el fútbol local como internacional. El árbitro Jordy Alemán agredió físicamente al arquero argentino Cristian Martínez en medio de los reclamos que se produjeron una vez finalizado el partido entre Real Potosí y Always Ready, por la final de la Copa Bolivia.
El encuentro de vuelta se disputó el miércoles 25 de noviembre en el estadio Víctor Agustín Ugarte y terminó 0-0. Ese resultado le permitió al Albirrojo quedarse con el título, gracias al triunfo por 3-1 que había conseguido en el primer partido de la serie. Pero el resultado terminó en un segundo plano y el escenario del cotejo se manchó por una contienda imprevista.
Cuando sonó el pitazo final, el foco pasó rápidamente del festejo del campeón a un enfrentamiento entre futbolistas del conjunto local y la terna arbitral. En medio de las protestas, Alemán le pegó a Martínez, quien cayó al césped, mientras otros jugadores se acercaban para intervenir y poner freno a la situación insólita.
Las imágenes del episodio difundidas por medios bolivianos, muestran cómo el árbitro y sus asistentes terminaron retirándose del campo de juego bajo custodia policial, en un estadio repleto de la tensión que dejaron los empujones y los fuertes reclamos de los integrantes de Real Potosí.
Después del golpe, el argentino dejó una frase que rápidamente se hizo eco en los medios locales. “Que pegue más fuerte”, respondió Martínez. Algunos medios señalaron que el futbolista había discutido e insultado previamente al juez antes de recibir la agresión.
Otro de los que expresó su indignación fue Kevin Villegas, capitán de Real Potosí, quien cuestionó duramente la reacción del juez: “El árbitro no le puede pegar al arquero, estamos de joda”, sostuvo. Mientras que Jeferson Rivas también estuvo entre los primeros jugadores que se acercaron a reclamarle a la terna.
El malestar del equipo local también había tenido antecedentes durante el encuentro y, como ya nos tiene acostumbrados la intervención del VAR, generó chispazos que terminaron en incendio. A los 68 minutos, Always Ready sufrió la anulación de un gol luego de una intervención de la videoreferencia por una infracción previa sobre Villegas, una decisión que alimentó las protestas de los futbolistas potosinos.
Por el momento, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no comunicó una sanción oficial contra Alemán. Sin embargo, ya se espera que el juez principal está condenado a sufrir una suspensión de al menos un año por la agresión que, para su infortunio, quedó registrada por las cámaras de televisión.
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