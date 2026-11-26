El campeón de Roland Garros 2004 anunció a fines de septiembre su intención de competir por la conducción del club, del que es hincha. Encabeza la lista Gente de Independiente, con Fabio Fernández y Lucas Brea como candidatos a vicepresidentes, y tiene el respaldo de Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo de la institución.

Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos. — Gaston Gaudio (@gastongaudio) November 26, 2026

La elección se llevará a cabo el domingo 13 de diciembre, entre las 9 y las 18, en la sede social de avenida Mitre 470. Serán cinco las listas que competirán, en un hecho inédito para la historia del club, y el oficialismo no tendrá una nómina propia, por lo que terminará el ciclo iniciado en 2022 con Fabián Doman y continuado por Néstor Grindetti.

Entre los principales candidatos también aparece Luciano Nakis, actual prosecretario de la AFA, al frente de Lista Roja junto a Federico Di Pace y Daniel Bertoni, con el respaldo de Sergio Agüero. Enrique Sacco lidera el Movimiento Independiente Auténtico, acompañado por Sebastián Epelboim y Hugo Lombardi, y sumó a la agrupación Puro Sentimiento Rojo, de Fernando Montenegro.

La contienda se completa con Daniel González, de Agrupación Independiente —el espacio que condujo el club hasta 2022 bajo la presidencia de Hugo Moyano—, junto a Alejandro Imbelloni y Tomás Briganti; y Adrián Héctor Simón, de Auténticos Rojos, con Ariel Canteros y Diego Pérez Martínez como vicepresidentes.

En medio de la conmoción por la amenaza, Nakis también salió a repudiar lo sucedido y expresó su solidaridad con Gaudio. "Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así", publicó, y cerro tajante: "Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia".

Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así. Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia. — Luciano Nakis (@LucianoNakis) November 26, 2026

Los comicios podrían volver a marcar una participación histórica. Hay más de 60 mil socios habilitados para votar y el récord de asistencia pertenece a la elección de hace cuatro años, cuando 15.966 socios participaron. Detrás quedaron los 11.685 votantes de 2011, los 10.557 de 1954 y los 10.002 de 1990.