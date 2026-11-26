Una bandera con un intimidante mensaje apareció en Avellaneda a menos de tres semanas de los comicios. El candidato a presidente repudió el hecho y aseguró que "cruzaron un límite".
Una amenaza de muerte contra Gastón Gaudio y sus hijos apareció en Avellaneda, en medio de la campaña electoral de Independiente y a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales. El mensaje fue colocado en una bandera sobre la avenida Mitre al 2000, con letras rojas y negras y el escudo del club, a la vista de quienes transitaban por la zona.
"Gaudio, vamos a matar a vos y a tus hijos", decía el escalofriante trapo blanco, que hizo alertar a más de uno y no solo del grupo político del ex tenista. Por el momento, no trascendió quiénes estuvieron detrás de la intimidación ni si se realizó alguna denuncia policial o judicial por lo ocurrido.
El episodio se produjo apenas 48 horas después del cierre de la presentación de listas para los comicios del Rojo, en los que el extenista buscará quedarse con la presidencia. Tras la aparición de la bandera, el candidato expresó su indignación en redes sociales y apuntó contra el clima que rodea la contienda.
"Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos", escribió en su cuenta de X.
El campeón de Roland Garros 2004 anunció a fines de septiembre su intención de competir por la conducción del club, del que es hincha. Encabeza la lista Gente de Independiente, con Fabio Fernández y Lucas Brea como candidatos a vicepresidentes, y tiene el respaldo de Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo de la institución.
La elección se llevará a cabo el domingo 13 de diciembre, entre las 9 y las 18, en la sede social de avenida Mitre 470. Serán cinco las listas que competirán, en un hecho inédito para la historia del club, y el oficialismo no tendrá una nómina propia, por lo que terminará el ciclo iniciado en 2022 con Fabián Doman y continuado por Néstor Grindetti.
Entre los principales candidatos también aparece Luciano Nakis, actual prosecretario de la AFA, al frente de Lista Roja junto a Federico Di Pace y Daniel Bertoni, con el respaldo de Sergio Agüero. Enrique Sacco lidera el Movimiento Independiente Auténtico, acompañado por Sebastián Epelboim y Hugo Lombardi, y sumó a la agrupación Puro Sentimiento Rojo, de Fernando Montenegro.
La contienda se completa con Daniel González, de Agrupación Independiente —el espacio que condujo el club hasta 2022 bajo la presidencia de Hugo Moyano—, junto a Alejandro Imbelloni y Tomás Briganti; y Adrián Héctor Simón, de Auténticos Rojos, con Ariel Canteros y Diego Pérez Martínez como vicepresidentes.
En medio de la conmoción por la amenaza, Nakis también salió a repudiar lo sucedido y expresó su solidaridad con Gaudio. "Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así", publicó, y cerro tajante: "Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia".
Los comicios podrían volver a marcar una participación histórica. Hay más de 60 mil socios habilitados para votar y el récord de asistencia pertenece a la elección de hace cuatro años, cuando 15.966 socios participaron. Detrás quedaron los 11.685 votantes de 2011, los 10.557 de 1954 y los 10.002 de 1990.
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