Tras ganar la Liga 2026 y la Sudamericana, el Xeneize se impuso 2 a 0 al equipo mendocino en la Bombonera con golazos de Paredes y Merentiel y sigue en carrera en el certamen local.
Boca continúa de festejo después de la consagración en la Copa Sudamericana y consiguió una nueva victoria para meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo de Arruabarrena derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia en la Bombonera, con goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel, superó los octavos de final y ahora se enfrentará con Gimnasia y Esgrima La Plata en busca de un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.
La visita comenzó mejor y logró inquietar a Montero con un remate de Sequeira y otro intento de Fernández. Sin embargo, a los 15 minutos Boca abrió el marcador: Villa intentó enviar un centro y la pelota impactó en el codo de Bonifacio, Lobo Medina revisó el VAR y sancionó penal. Paredes se hizo cargo, cruzó el remate, la clavó en el ángulo y celebró con el gesto del Topo Gigio frente a los palcos.
Con la ventaja, Boca consiguió acomodarse y comenzó a encontrar espacios para lastimar a Independiente Rivadavia, que no renunció a buscar el empate. A los 34 minutos, una buena combinación entre Aranda, Merentiel y Belmonte terminó con un remate del volante que Gómez Riga desvió con una gran atajada. En el tramo final, el equipo mendocino adelantó sus líneas y presionó, mientras que el Xeneize sufrió la salida de Milton Delgado por un golpe. Alarcón ingresó en su lugar, aunque no pudo continuar después del entretiempo y fue reemplazado por Velasco.
En el complemento, Boca encontró rápidamente el segundo gol y encaminó definitivamente la clasificación. A los 52', Paredes filtró un pase preciso hacía la banda para Lozano, que llegó hasta el fondo y envió un centro perfecto para que Merentiel empujara la pelota al fondo de la red. El Xeneize aprovechó los espacios que dejó su rival y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, aunque volvió a encontrarse con las intervenciones de Gómez Riga, que evitó el tercero ante un cabezazo de Bareiro.
Con el resultado a favor, Arruabarrena movió el banco con los ingresos de Flores, Battaglia y Bareiro, quien volvió a sumar minutos después de la lesión que había sufrido a mitad de año. Merentiel, Aranda y Villa se retiraron ovacionados por los hinchas en la Bombonera, mientras que Paredes continuó como dueño de la mitad de la cancha y recibió el reconocimiento del público. El capitán manejó los tiempos del partido y fue una de las figuras de una noche en la que Boca volvió a mostrar solidez.
En los minutos finales, el Xeneize controló la ventaja y no pasó mayores sobresaltos ante un Independiente Rivadavia que no encontró los caminos para descontar. Así, Boca se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura y su próximo desafío será frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, nuevamente en la Bombonera.
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