Con el resultado a favor, Arruabarrena movió el banco con los ingresos de Flores, Battaglia y Bareiro, quien volvió a sumar minutos después de la lesión que había sufrido a mitad de año. Merentiel, Aranda y Villa se retiraron ovacionados por los hinchas en la Bombonera, mientras que Paredes continuó como dueño de la mitad de la cancha y recibió el reconocimiento del público. El capitán manejó los tiempos del partido y fue una de las figuras de una noche en la que Boca volvió a mostrar solidez.

En los minutos finales, el Xeneize controló la ventaja y no pasó mayores sobresaltos ante un Independiente Rivadavia que no encontró los caminos para descontar. Así, Boca se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura y su próximo desafío será frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, nuevamente en la Bombonera.

El resumen de Boca 2-0 Independiente Rivadavia