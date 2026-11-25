Tras conseguir la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, el equipo de Rodolfo Arruabarrena festejó con su gente el título internacional conseguido en Barranquilla.

Boca venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia en La Bombonera con goles de Leandro Paredes de penal y Miguel Merentiel después de una gran jugada colectiva y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura. Tras el encuentro, el plantel de Rodolfo Arruabarrena dio la vuelta olímpica en su cancha con el trofeo de la Copa Sudamericana, después de conquistarla con el triunfo 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla.