Por su parte, Pablo Dóvalo fue elegido para Rosario Central-Barracas Central, con Silvio Trucco en el VAR. El juez viene de dirigir el triunfo 3-1 de River ante Lanús, en un encuentro en el que sancionó un penal por una infracción de Izquierdoz sobre Otamendi. Finalmente, Darío Herrera impartirá justicia en Gimnasia y Esgrima La Plata frente al ganador de Boca-Independiente Rivadavia, con Diego Verlota como encargado del VAR. Herrera viene de dirigir el cruce entre Instituto y Huracán durante los octavos de final.

Pablo Dóvalo impartirá justicia en Rosario Central - Barracas Central.

El cronograma confirmado de los cuartos de final y sus árbitros

Vélez - Independiente | Sábado a las 20.00

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

Instituto - River | Sábado a las 22.00

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

Rosario Central - Barracas Central | Domingo a las 17.00

Árbitro: Pablo Dovalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

Boca - Gimnasia (LP) | Domingo a las 20.30

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota