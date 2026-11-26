La próxima instancia del campeonato que definirá a los semifinalistas se juega el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, con los enfrentamientos y horarios oficiales después del triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia.
Es oficial. La Liga Profesional publicó los días y horarios para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, que se disputarán durante el próximo fin de semana. La confirmación llegó tras el triunfo 2-0 de Boca ante Independiente Rivadavia, que cerró los octavos y sacó boleto a la siguiente instancia. Todo lo que tenés que saber.
La intención era que todos los encuentros se desarrollen entre sábado y domingo, pese a otros compromisos vigentes: la final de la Copa Libertadores, que tendrá a Estudiantes frente a Palmeiras el sábado a las 17 en Uruguay, y con el amistoso de la Selección Argentina femenina ante Alemania, previsto para el domingo a las 20.15.
Luego de idas y vueltas con el posible horario del Xeneize, incluso antes de su clasificación de anoche y teniendo en cuenta que se le viene la final de la Copa Argentina ante Platense el miércoles 2/12, se estipuló que se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo a las 20.30 (se había anticipado que iba a hacer a las 22).
La AFA ya confirmó las designaciones arbitrales para los cuatro partidos de cuartos de final. Facundo Tello será el encargado de dirigir Vélez-Independiente, con Salomé Di Iorio en el VAR, mientras que Nazareno Arasa estará al frente de Instituto-River, en Alta Córdoba, acompañado por Lucas Novelli desde la cabina de videoarbitraje. Ninguno de los dos árbitros principales había sido designado en los octavos de final.
Por su parte, Pablo Dóvalo fue elegido para Rosario Central-Barracas Central, con Silvio Trucco en el VAR. El juez viene de dirigir el triunfo 3-1 de River ante Lanús, en un encuentro en el que sancionó un penal por una infracción de Izquierdoz sobre Otamendi. Finalmente, Darío Herrera impartirá justicia en Gimnasia y Esgrima La Plata frente al ganador de Boca-Independiente Rivadavia, con Diego Verlota como encargado del VAR. Herrera viene de dirigir el cruce entre Instituto y Huracán durante los octavos de final.
Vélez - Independiente | Sábado a las 20.00
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Sebastián Habib
Instituto - River | Sábado a las 22.00
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
Rosario Central - Barracas Central | Domingo a las 17.00
Árbitro: Pablo Dovalo
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mariano Ascensi
Boca - Gimnasia (LP) | Domingo a las 20.30
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
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