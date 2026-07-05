Chilavert dio vuelta la tortilla: lamentó la eliminación del Mundial y aplaudió a la Paraguay de Alfaro

Pero desde el lado del argentino reinó la paz, enterró el hacha de guerra y le respondió con altura en conferencia de prensa: "Me hubiera gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara para hablar con Orlando Gill y compartirle sus experiencias mundialistas. Que venga, las puertas de la selección están abiertas". El DT también recordó una charla que ambos habían tenido años atrás, cuando Chilavert le había dicho que algún día traería a alguien como él a dirigir Paraguay, exponiéndolo.

"ME HUBIESE GUSTADO QUE CHILAVERT ME HUBIESE LLAMADO PARA DECIRME 'GUSTAVO, ME GUSTARÍA HABLAR CON ORLANDO'" Alfaro y la importancia de los referentes en la Selección.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LlxHyViek6 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026

Pero lejos de mostrarse afectado, esquivó las balas y volvió a hablar desde su cuenta de X sin bajar la espuma, fiel a su estilo. "Alfaro, preocúpese por Alemania. El Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentirle al pueblo paraguayo", apuntó una vez más contra el DT. Y sí, se hizo cargo de los germanos.

Después del épico penal pateado por José Canale que hizo explotar y lagrimear al pueblo sudamericano, el ex arquero no emitió palabra, aguardó los octavos y cambió su discurso. Pasó de ningunearlo a felicitarlo, siendo dominado por la dinámica impensada del fútbol.