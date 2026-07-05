Chilavert dio vuelta la tortilla: lamentó la eliminación del Mundial y aplaudió a la Paraguay de Alfaro

Después de las polémicas declaraciones durante la Copa del Mundo contra el entrenador argentino y varios jugadores, el exarquero levantó la mano y dejó las críticas a un lado. Qué dijo desde sus redes sociales
José Luis Chilavert decidió ponerle un freno a las duras críticas. Desde el inicio de la Copa del Mundo, que tuvo a Paraguay a maltraer con una dura derrota por 4-1 en el debut ante Estados Unidos, alzó la voz y le pegó al equipo de Gustavo Alfaro sin piedad. A pesar de la mejoría en el torneo, con la histórica eliminación por penales a Alemania en 16avos, no se mostró conmovido ni unido con su selección. Sin embargo, la heroica actuación terminó: Francia lo corrió del mapa con un ajustado 1-0 en octavos y el exarquero salió a levantar la bandera blanca y mostrar su respeto.
A través de su cuenta de X, Chila se dio vuelta, bajó la cabeza y mandó sus felicitaciones a toda la delegación: "Queridos jugadores, cuerpo técnico y cuerpo médico: ustedes han caído con dignidad y defendiendo la historia paraguaya, de lucha y amor propio. A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones".
Y claro, era imposible alzar una crítica. Francia sufrió, no pudo mostrar su jerarquía ni superioridad, y sacó el pasaje a cuartos gracias a un penal que Kylian Mbappé cambió por gol. Antes, alargue y penales frente a la poderosa Alemania. Un camino que justificó la merecida presencia de la Albirroja en la fase eliminatoria después de una fase de grupos que fue de abajo hacia arriba.
Todo dio un giro inesperado. En las últimas semanas, Chila fue noticia por hablar pestes de la dirección de Alfaro, a quien tildó de orador más que entrenador debido a la floja actuación en el estreno y señaló por demás más allá de su actual cargo. "Alfaro es un personaje que no sabe nada de fútbol. Lo único que sabe hacer es hablar. En su puta vida vivió el éxito. Siempre falló. Falló en San Lorenzo, falló en Boca.", soltó sin pelos en la lengua en ese entonces.
Pero desde el lado del argentino reinó la paz, enterró el hacha de guerra y le respondió con altura en conferencia de prensa: "Me hubiera gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara para hablar con Orlando Gill y compartirle sus experiencias mundialistas. Que venga, las puertas de la selección están abiertas". El DT también recordó una charla que ambos habían tenido años atrás, cuando Chilavert le había dicho que algún día traería a alguien como él a dirigir Paraguay, exponiéndolo.
Pero lejos de mostrarse afectado, esquivó las balas y volvió a hablar desde su cuenta de X sin bajar la espuma, fiel a su estilo. "Alfaro, preocúpese por Alemania. El Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentirle al pueblo paraguayo", apuntó una vez más contra el DT. Y sí, se hizo cargo de los germanos.
Después del épico penal pateado por José Canale que hizo explotar y lagrimear al pueblo sudamericano, el ex arquero no emitió palabra, aguardó los octavos y cambió su discurso. Pasó de ningunearlo a felicitarlo, siendo dominado por la dinámica impensada del fútbol.
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