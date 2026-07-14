España borró de la cancha a Francia y clasificó a la final del Mundial 2026

Con un bello juego colectivo y gran seguridad, La Roja venció 2 a 0 a Les Blues en Dallas con goles de Mikel Oyarzabal (de penal) y Pedro Porro. Ilusión por la segunda estrella.
¡España borró de la cancha a Francia y jugará la final del Mundial 2026! Con un bello juego colectivo y gran seguridad en defensa, La Roja venció 2 a 0 a Les Blues en Dallas con goles de Mikel Oyarzabal (de penal) y Pedro Porro. Ahora, el equipo de De La Fuente espera por Argentina o Inglaterra para el partido decisivo por el máximo trofeo.
España logró la apertura del marcador a los 22 minutos con un gol de penal de Mikel Oyarzabal, después de que Lamine Yamal consiguió la pena máxima anticipando a Lucas Digne y recibiendo una tremenda patada del defensor, que no lo observó e intentó rechazar el balón de su área.
Con la tranquilidad del 1-0 a favor en el marcador, España sacó su mejor fútbol, con un gran juego de posesión, de toques cortos y recuperaciones rápidas, dejando sin posibilidad a Francia de igualar el encuentro. Los subcampeones del mundo, que minutos después del gol sufrieron la salida de Saliba por lesión, se frustraron corriendo de un lado al otro en la búsqueda de recuperar el balón ante el tiki-tiki español.
España tuvo el 2-0 a los 37 minutos de juego con una extraordinaria jugada a puro toque de Rodri, Olmo, Yamal y que terminó en un centro raso al medio del área a Fabián Ruiz, quien remató pero Upamecano llegó a desviar el mismo para que no llegue al arco francés.
Sin embargo, el 2-0 de España llegó a los 12 minutos del complemento con un gran taque colectivo que dejó mano a mano a Pedro Porro, que venció la resistencia de Maignan. Como si fuera poco, enseguida llegaba el 3-0 de Yamal, pero fue anulado por un fino offside del crack de Barcelona, que tuvo una actuación discreta pero fue determinante en el 1-0 por haber generado el penal.
Mbappé tuvo poquísimo el balón y apenas pudo sacar dos o tres remates sin éxito. De esta manera, Francia disputará el partido por el tercer lugar y Kiki sigue con 8 gritos. Messi, que está en la cima de la tabla con la misma cantidad de festejos, tiene la oportunidad de pasarlo ante Inglaterra en la lucha por la Bota de Oro de la máxima cita. España no le dio chances a Francia y llegará con la confianza alta a la final del domingo en Nueva York.
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