España borró de la cancha a Francia y clasificó a la final del Mundial 2026

Sin embargo, el 2-0 de España llegó a los 12 minutos del complemento con un gran taque colectivo que dejó mano a mano a Pedro Porro, que venció la resistencia de Maignan. Como si fuera poco, enseguida llegaba el 3-0 de Yamal, pero fue anulado por un fino offside del crack de Barcelona, que tuvo una actuación discreta pero fue determinante en el 1-0 por haber generado el penal.

Mbappé tuvo poquísimo el balón y apenas pudo sacar dos o tres remates sin éxito. De esta manera, Francia disputará el partido por el tercer lugar y Kiki sigue con 8 gritos. Messi, que está en la cima de la tabla con la misma cantidad de festejos, tiene la oportunidad de pasarlo ante Inglaterra en la lucha por la Bota de Oro de la máxima cita. España no le dio chances a Francia y llegará con la confianza alta a la final del domingo en Nueva York.

El resumen del partido