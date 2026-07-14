Video: el absurdo penal que consiguió Lamine Yamal para encaminar la clasificación

Lucas Digne no vio al crack de Barcelona y le dio una tremenda patada en el área en su intento de rechazar el balón. Y Oyarzabal, desde los doce pasos, abrió el marcador para España ante Francia.

España venció 2 a 0 a Francia en Dallas y clasificó a la final del Mundial 2026 en una actuación muy sólida, en donde dominó la pelota y borró de la cancha a Mbappé y compañía. Sin embargo, el principio era equilibrado y se abrió con la apertura del marcador de Mikel Oyarzabal de penal, tras una zonza falta de Lucas Digne a Lamine Yamal.