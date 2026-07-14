Video: el absurdo penal que consiguió Lamine Yamal para encaminar la clasificación

Lucas Digne no vio al crack de Barcelona y le dio una tremenda patada en el área en su intento de rechazar el balón. Y Oyarzabal, desde los doce pasos, abrió el marcador para España ante Francia.
España venció 2 a 0 a Francia en Dallas y clasificó a la final del Mundial 2026 en una actuación muy sólida, en donde dominó la pelota y borró de la cancha a Mbappé y compañía. Sin embargo, el principio era equilibrado y se abrió con la apertura del marcador de Mikel Oyarzabal de penal, tras una zonza falta de Lucas Digne a Lamine Yamal.
Tras un centro aéreo, Digne cabeceó para atrás y cómo percibió que le quedó corto se dio vuelta ensayando la volea sin percibir la presencia de Yamal. El crack de Barcelona tuvo un partido discreto, pero fue determinante por esta situación que sirvió para destrabar un duro encuentro por la Copa del Mundo.
Después, Oyarzabal no le dio oportunidad a Mike Maignan: el arquero francés adivinó su intención de patear al palo derecho pero no llegó a tocar el balón por la precisión y potencia del disparo. Fue el 1-0 a favor de La Roja en Dallas, que empezaría a sacar lo mejor de su fútbol con la ventaja en el marcador.
Pedro Porro anotó el 2-0 final a los 13 minutos del complemento tras un gran ataque colectivo y Lamine Yamal pudo transformar el triunfo en goleada histórica pero su golazo después de dos enganches dentro del área fue anulado por un fino offside. España se metió a la final del Mundial con la ilusión de conseguir su segunda estrella...
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