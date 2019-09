¿Estarán Messi y Maradona en la despedida de Juan Román Riquelme?

Pero uno de los grandes interrogantes era si, además de estos compañeros de hazañas, otros futbolistas dirían presente. Sobre todo, los mejores de la historia: Diego Armando Maradona y Lionel Messi. En este sentido, el ídolo Xeneize explicó por qué uno tiene chances y otro no…

"Me pidió que lo haga en la fecha en la que no juega, sería el único que me permitiría que esté por fuera de los muchachos de mi club. Sería maravilloso, ojalá... Sería un sueño ver a Messi con la camiseta de Boca", contó en diálogo con Fox Radio.

En tanto, intentando escaparles un poco a viejas polémicas, el Torero desistió de la posibilidad de contar con el actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata pero mantuvo la diplomacia. “Dije que van a jugar los del 2001 y 2007, después me hubiese encantado que esté. Me hubiese gustado que puedan estar todos", explicó.

Al parecer, a diferencia de la Pulga, el Pelusa no entra en consideración. No es ningún secreto que su relación se rompió cuando el campeón mundial en México 86 dirigía la Selección Argentina y tuvo fuertes críticas hacia Román. El tiempo no limó esas asperezas, y La Bombonera se perderá el reencuentro de sus dos Diez más queridos.

