Estudiantes conoció la lesión de Joaquín Correa a semanas de la final de la Libertadores

El Pincha informó que el atacante sufrió un desgarro grado 2 en el bíceps de su pierna derecha, se perderá la Supercopa Argentina y corre riesgo su presencia contra Palmeiras.
Estudiantes conoció la lesión de Joaquín Correa a semanas de la final de la Copa Libertadores. El Pincha informó que el atacante sufrió un desgarro grado 2 en el bíceps de su pierna derecha, se perderá la Supercopa Argentina y corre riesgo su presencia contra Palmeiras, en donde buscará la quinta estrella continental en el Centenario de Uruguay.
Correa se lesionó el sábado pasado en el empate 1 a 1 de Estudiantes con Talleres en Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Una baja sensible en el Pincha para la disputa de la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia, a llevarse a cabo el jueves desde las 20 en el Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba. Y llegaría con lo justo al compromiso histórico contra el Verdao.
La idea del cuerpo técnico es que Correa afronte su recuperación con el objetivo de estar disponible para la final del certamen continental ante Palmeiras en Montevideo a llevarse a cabo el 28 de noviembre. Con lo justo desde lo físico, sin ritmo futbolístico y apenas compartiendo algún entrenamiento con sus compañeros llegaría Correa.
Esta no es la primera lesión que sufre Correa desde su regreso al Pincha en agosto de este año. También había padecido una lesión muscular en el duelo ante Corinthians en San Pablo, que lo marginó semanas de las canchas. Además, en la revancha ante Flamengo en el Maracaná recibió un golpe que le provocó un hematoma y lo sacó del campo de juego.
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