Estudiantes conoció la lesión de Joaquín Correa a semanas de la final de la Libertadores

Correa se lesionó el sábado pasado en el empate 1 a 1 de Estudiantes con Talleres en Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Una baja sensible en el Pincha para la disputa de la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia, a llevarse a cabo el jueves desde las 20 en el Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba. Y llegaría con lo justo al compromiso histórico contra el Verdao.