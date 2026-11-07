Talleres respondió con un cabezazo del uruguayo Agustín Álvarez, pero Fernando Muslera apareció para evitar la apertura del marcador.

Estudiantes empezó ganando

El Pincha consiguió ponerse en ventaja a los 38 minutos, cuando un centro bajo desde la izquierda terminó en un gol en contra del defensor Román Riquelme, quien no pudo despejar la pelota.

Antes del descanso, el conjunto local estuvo muy cerca de alcanzar la igualdad. Alexandro Maidana desbordó por la banda y envió un centro preciso para Álvarez, que apareció solo por el segundo palo, pero su cabezazo salió increíblemente desviado.

En el complemento, Talleres salió decidido a buscar el empate y comenzó a generar peligro sobre el arco visitante. Emiliano Chiavassa probó con un potente remate frontal que encontró una buena respuesta de Muslera.

La insistencia del equipo dirigido por Omar De Felippe tuvo premio a los siete minutos. Chiavassa envió un centro desde la derecha y Maidana conectó un potente cabezazo para establecer el 1-1, en una jugada que provocó reclamos de los futbolistas de Estudiantes por una supuesta infracción previa.

El empate le dio impulso al conjunto cordobés, que apenas dos minutos después volvió a acercarse con un remate de Augusto Schott, aunque la pelota terminó en las manos del arquero uruguayo.

Flojas campañas

Con el correr de los minutos, ambos equipos intentaron quedarse con la victoria, pero la falta de precisión en los últimos metros impidió que se modificara el resultado. Sobre el cierre, Lautaro Ortiz tuvo una oportunidad dentro del área, aunque Gastón Benedetti apareció para despejar el peligro.

El empate dejó a Talleres con apenas 13 puntos, mientras que Estudiantes terminó su participación en el Grupo A con 16 unidades y una racha de cinco encuentros sin triunfos.

Además, el conjunto platense alcanzó los 47 puntos en la Tabla Anual y quedó ubicado en el undécimo puesto, comprometido en su objetivo de conseguir un lugar en la Copa Sudamericana 2027.

Ahora, el equipo de Medina deberá cambiar rápidamente el foco y prepararse para su desafío más importante de la temporada: la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, prevista para el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

El encuentro continental representa una oportunidad decisiva para cerrar el año con un título, después de una campaña irregular en el campeonato local.