Estudiantes logró una remontada épica ante Instituto

Del otro lado, Instituto perdió terreno y le cedió demasiado espacio a su rival. El equipo cordobés, uno de los principales protagonistas del campeonato y el que más puntos acumuló entre ambas zonas, retrocedió en exceso y terminó pagando caro esa decisión.

Con el envión anímico a su favor, Tiago Palacios descontó con un espectacular tiro libre por debajo de la barrera. Poco después, el juvenil Fabricio Pérez completó la reacción y desató la locura en las tribunas de UNO. Así, el conjunto albirrojo consiguió un empate 3-3 que parecía imposible.

Aunque la eliminación del Clausura ya es una realidad, el equipo platense dejó una muestra de carácter en una noche que quedará en el recuerdo. Con la final de la Libertadores cada vez más cerca, Estudiantes demostró que tiene argumentos para ilusionarse y que su mística sigue intacta.