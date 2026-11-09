Messi forma parte del 11 ideal del 2026 elegido por los futbolistas del mundo

El FIFPRO, que es la federación mundial que representa a los futbolistas profesionales, compartió el equipo ideal del año que fue elegido por 19.806 jugadores de 73 países.
Lionel Messi volvió a integrar el FIFPRO World 11, el equipo ideal de la temporada elegido exclusivamente por futbolistas profesionales de todo el mundo. El rosarino fue seleccionado en una encuesta que tuvo como votantes a 19.806 colegas de 73 países y con esta elección alcanzó las 18 apariciones, una cifra récord en la historia de la distinción.
El capitán de la Selección Argentina regresó a la formación después de su última presencia en 2023. Su primera elección había sido en 2007 y, desde entonces, construyó una trayectoria que lo mantiene como el futbolista con más participaciones en este reconocimiento.
La elección también dejó una de las grandes sorpresas de la jornada: Harry Kane no consiguió un lugar entre los once, pese a haber ganado el Balón de Oro. El delantero inglés obtuvo el 27,6% de los votos en su posición y quedó por detrás de Erling Haaland (28,4%), Messi (29,5%), Lamine Yamal (34,7%) y Kylian Mbappé (46%).
El equipo quedó conformado por David Raya en el arco; Achraf Hakimi, Pau Cubarsí y Nuno Mendes en la defensa; Jude Bellingham, Rodri y Vitinha en el mediocampo; y Messi, Haaland, Mbappé y Yamal en el ataque. El París Saint-Germain fue uno de los clubes con mayor representación, con tres futbolistas seleccionados.
Además de Messi, otros argentinos estuvieron cerca de integrar la formación. Emiliano Dibu Martínez terminó tercero entre los arqueros, con el 32,7% de los sufragios; Cristian Romero fue noveno entre los defensores, con el 11,8%; mientras que Enzo Fernández y Alexis Mac Allister finalizaron séptimo y noveno, respectivamente, entre los mediocampistas.
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