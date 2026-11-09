Messi forma parte del 11 ideal del 2026 elegido por los futbolistas del mundo

El FIFPRO, que es la federación mundial que representa a los futbolistas profesionales, compartió el equipo ideal del año que fue elegido por 19.806 jugadores de 73 países.

Lionel Messi volvió a integrar el FIFPRO World 11, el equipo ideal de la temporada elegido exclusivamente por futbolistas profesionales de todo el mundo. El rosarino fue seleccionado en una encuesta que tuvo como votantes a 19.806 colegas de 73 países y con esta elección alcanzó las 18 apariciones, una cifra récord en la historia de la distinción.