Verón: de "el campeonato no se entiende" a "el VAR sirve para manipular"

Por último, se refirió a la ilusión de Estudiantes con ganar la Copa Libertadores, donde está en la final, que disputará contra Palmeiras: "Siempre lo soñás. Me tocó vivirlo como jugador y de parte de mi padre, conocer sus historias de Estudiantes con la Copa. Obviamente, esto tiene algo de consecuencia en lo que hacemos en el día a día y fuimos construyendo en estos años. Hay clubes que tienen una historia que hace que en estos momentos se ponga arriba de la mesa. El escudo tiene un peso propio".