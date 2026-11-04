Verón: de "el campeonato no se entiende" a "el VAR sirve para manipular"

El presidente de Estudiantes volvió a criticar a la AFA por los formatos de los torneos, los arbitrajes y la disposición del VAR. Además, se refirió a la ilusión del club de ganar la Copa Libertadores.
En medio de un clima de desconfianza de los arbitrajes en el fútbol argentino, que explotó con el reclamo de River de haberse sentido perjudicado adrede en el Superclásico, Juan Sebastián Verón volvió a criticar a la Asociación del Fútbol Argentino por los formatos de los torneos, los arbitrajes y la disposición del VAR.
El presidente de Estudiantes habló con Urbana Play y no dudó en tocar el tema que hoy es protagonista en la Primera División. “Para mí, hay árbitros buenos, pero el árbitro en general parece condicionado por el sistema. Nadie sabe dónde está el VAR, dicen que sirve para abaratar costos, me da qué pensar que sirve para manipular el momento de un partido", disparó.
"¿Dónde está el VAR? Porque todos hablan del VAR y nadie sabe dónde está, quién está en el VAR; si están en el VAR o no están. Supuestamente está en Ezeiza. No sé por qué no están en los estadios", agregó Verón, quien cada día está más distanciado de Claudio Tapia.
Por otro lado, el exjugador de la Selección Argentina criticó el formato de los campeonatos: "Estamos dentro de un sistema y tenemos que convivir. Lamentablemente el fútbol fue tomando un camino complejo donde todo se sospecha y nada es claro. Termina siendo un barullo como hoy en un campeonato que no se entiende".
Por último, se refirió a la ilusión de Estudiantes con ganar la Copa Libertadores, donde está en la final, que disputará contra Palmeiras: "Siempre lo soñás. Me tocó vivirlo como jugador y de parte de mi padre, conocer sus historias de Estudiantes con la Copa. Obviamente, esto tiene algo de consecuencia en lo que hacemos en el día a día y fuimos construyendo en estos años. Hay clubes que tienen una historia que hace que en estos momentos se ponga arriba de la mesa. El escudo tiene un peso propio".
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