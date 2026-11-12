Fútbol |

Estudiantes e Independiente Rivadavia se miden por la Supercopa Argentina

El Pincha (ganador del Trofeo de Campeones) y la Lepra de Mendoza (campeón de la Copa Argentina) se disputan un nuevo título local en Córdoba.

Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentan en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por la Supercopa Argentina 2026. El conjunto platense, ganador del Trofeo de Campeones 2025, llega tras empatar 1-1 ante Talleres y quedar afuera de los playoffs del Torneo Clausura, aunque tiene la mirada puesta en la final de la Copa Libertadores del próximo 28 de noviembre frente a Palmeiras. Por su parte, el equipo de Alfredo Berti, campeón de la Copa Argentina 2025, viene de igualar en el clásico mendocino ante Gimnasia y buscará sumar el segundo título su historia, antes de afrontar los octavos de final del Clausura contra Boca.

36': ¡Lo tuvo Estudiantes! Pérez se perdió el primero del partido

15': Lujo de Tobio Burgos mientras el duelo sigue en empate

2': Error de Muslera en la salida de Estudiantes que no pasó a mayores

La formación confirmada de Estudiantes

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo y Joaquín Tobio Burgos; Ezequiel Piovi y Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Alexander Medina.

La formación confirmada de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella y Juan Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Luis Sequeira y Matías Reali, Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados