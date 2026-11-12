Estudiantes e Independiente Rivadavia se miden por la Supercopa Argentina

Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentan en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por la Supercopa Argentina 2026. El conjunto platense, ganador del Trofeo de Campeones 2025, llega tras empatar 1-1 ante Talleres y quedar afuera de los playoffs del Torneo Clausura, aunque tiene la mirada puesta en la final de la Copa Libertadores del próximo 28 de noviembre frente a Palmeiras. Por su parte, el equipo de Alfredo Berti, campeón de la Copa Argentina 2025, viene de igualar en el clásico mendocino ante Gimnasia y buscará sumar el segundo título su historia, antes de afrontar los octavos de final del Clausura contra Boca.