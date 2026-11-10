Estudiantes sufrió una nueva baja a semanas de la final de la Copa Libertadores

El exjugador de Tigre, San Lorenzo y Colón tomó gran protagonismo en las etapas decisivas de la Copa Libertadores, en particular en la llave contra Corinthians en los cuartos de final donde marcó tanto en la ida como en la vuelta. En la revancha anotó un tanto agónico para el 1-0 que permitió al Pincha meterse entre los cuatro mejores del continente.