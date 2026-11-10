Tras conocerse la lesión de Joaquín Correa, el Pincha informó otra mala noticia: Alexis Castro tiene "una lesión muscular en el gemelo grado 2" y peligra su presencia contra Palmeiras.
Tras conocerse la lesión de Joaquín Correa, Estudiantes sufrió una nueva baja a semanas de la final de la Copa Libertadores: Alexis Castro tiene "una lesión muscular en el gemelo grado 2". El mediocampista, que salió reemplazado a los 40 minutos del segundo tiempo en el empate 1-1 con Talleres, se realizó estudios médicos por la molestia y peligra su presencia contra Palmeiras.
Castro, quien es una pieza importante en el equipo de Alexander Medina, deberá realizar una recuperación récord para poder estar en la final de la Copa Libertadores. El futbolista quiere estar a toda costa en el duelo ante el Verdao del próximo 28 de noviembre en el estadio Centernario de Montevideo.
El exjugador de Tigre, San Lorenzo y Colón tomó gran protagonismo en las etapas decisivas de la Copa Libertadores, en particular en la llave contra Corinthians en los cuartos de final donde marcó tanto en la ida como en la vuelta. En la revancha anotó un tanto agónico para el 1-0 que permitió al Pincha meterse entre los cuatro mejores del continente.
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