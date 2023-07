Estudiantes de La Plata se durmió y cayó en Ecuador

Fidel Martínez abrió la cuenta para el elenco anfitrión, igualó Leonardo Godoy en el cierre del primer tiempo y cuando el partido se encaminaba hacia el empate, Janner Corozo selló el resultado con un cabezazo a 12 minutos del epílogo.

Si bien terminó en derrota la excursión al norte, el Pincha está a tiro de dar vuelta la historia en una semana. Dejó una buena imagen en Ecuador y debería avanzar a la próxima fase en su casa si es que no se desespera en liquidar el partido como lo hizo en buena parte del primer tiempo esta noche.

En el final del primer tiempo Estudiantes encontró algo de justicia y se fue al vestuario con el marcador nivelado en 1 gol. El conjunto orientado por Eduardo Domínguez había sido superior en el desarrollo pero su ansiedad por definir cada acción le impidió sacar un resultado positivo en esos 45 minutos.

Es más, hasta el segundo minuto de tiempo adicionado el León estaba abajo en el resultado, por culpa de un golazo de Fidel Martínez, quien capturó un rechazo corto tras un tiro libre ejecutado desde la izquierda y, tras parar la pelota con el pecho, sacó una volea fulminante que dejó sin chance a Mariano Andújar.

De ahí en adelante, el equipo platense remó y remó y finalmente logró su objetivo cuando Godoy, que había desperdiciado una oportunidad clara en el inicio, recibió un pase de Rollheiser, recibió habilitado y definió con un zurdazo bajo.

En el complemento, Barcelona salió decidido a buscar la victoria mientras que, a medida que fueron pasando los minutos, Estudiantes se fue enamorando del empate. No se resignó a defender, pero trató de bajarle el ritmo al encuentro. Y ahí se equivocó.

Porque el elenco ecuatoriano se adueñó de la pelota y fue una y otra vez, lateralizando el juego y sacando centros aéreos. Y de tanto ir, llegó a ponerse nuevamente en ventaja con un cabezazo de Corozo tras un envío desde la derecha de Adonis Preciado sobre los 33 minutos.

No hubo mucho tiempo para más. Estudiantes acusó el golpe y no pudo cambiar la historia. De hecho, el local siguió manejando los ritmos del partido y hasta tuvo alguna chance de aumentar. Por suerte para el Pincha no lo hizo y revertir la historia en La Plata no parece una tarea imposible. ¡Para nada!