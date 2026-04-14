Estudiantes se hizo fuerte de local y venció a Cusco por la Copa Libertadores

En el arranque del segundo tiempo, a los 2 minutos, Tiago Palacios volvió a poner en ventaja al Pincha, con un golazo de zurda desde afuera del área. A los 5', Colitto vio la roja por doble amonestación y condicionó a la visita, que debió replegarse y resistir los avances del local. A pesar de contar con un hombre menos, Cusco intentó y logró mantenerse en partido hasta los minutos finales aunque sin conseguir la hazaña de la igualdad.