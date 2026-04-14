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Estudiantes se hizo fuerte de local y venció a Cusco por la Copa Libertadores

El Pincha se impuso 2 a 1 ante el equipo peruano en UNO por la segunda fecha del Grupo A y quedó bien posicionado en el Grupo A del certamen copero.

Estudiantes venció 2 a 1 a Cusco FC en el estadio UNO por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El equipo de La Plata sumó tres puntos claves para acomodarse en el grupo después del empate 1 a 1 con Independiente Medellín en condición de visitante en su estreno.

El conjunto dirigido por Alexander Medina mostró iniciativa desde el inicio y encontró la ventaja a los 28 minutos por medio de Facundo Farías, quien aprovechó un error en conjunto del arquero y un defensor rival. Sin embargo, Cusco reaccionó y alcanzó el empate a los 31 minutos a través de Lucas Colitto que se metió en el área, gambeteó a González Pirez y definió cruzado para poner el 1-1 en el marcador.

En el arranque del segundo tiempo, a los 2 minutos, Tiago Palacios volvió a poner en ventaja al Pincha, con un golazo de zurda desde afuera del área. A los 5', Colitto vio la roja por doble amonestación y condicionó a la visita, que debió replegarse y resistir los avances del local. A pesar de contar con un hombre menos, Cusco intentó y logró mantenerse en partido hasta los minutos finales aunque sin conseguir la hazaña de la igualdad.

De esta manera, el Pincha llegó a cuatro puntos y lidera el Grupo A, a la espera del duelo entre Flamengo e Independiente Medellín.En la próxima jornada, el miércoles 29 desde las 21.30, los del Cacique recibirán en UNO al conjunto brasileño, vigente campeón del certamen.

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