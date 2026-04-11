Estudiantes golpeó en el final y dejó sin nada a Unión

El encuentro ofreció pocas situaciones claras, con ambos equipos más enfocados en la lucha que en el juego. En ese contexto, la apertura del marcador llegó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Marcelo Estigarribia conectó un preciso centro de Julián Palacios para poner en ventaja al conjunto santafesino. El mediocampista sumó así su cuarta asistencia en el certamen, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.