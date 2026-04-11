Estudiantes golpeó en el final y dejó sin nada a Unión

Estudiantes venció 2-1 a Unión de Santa Fe con un gol en tiempo de descuento y sumó tres puntos clave en el Grupo A para acomodarse como líder.
Estudiantes de La Plata consiguió un triunfo agónico al vencer 2-1 a Unión de Santa Fe en el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi, por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El equipo platense se quedó con los tres puntos en el final de un partido cerrado y muy disputado.
El encuentro ofreció pocas situaciones claras, con ambos equipos más enfocados en la lucha que en el juego. En ese contexto, la apertura del marcador llegó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Marcelo Estigarribia conectó un preciso centro de Julián Palacios para poner en ventaja al conjunto santafesino. El mediocampista sumó así su cuarta asistencia en el certamen, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.
Estudiantes reaccionó en el complemento y logró la igualdad a los 59 minutos. Brian Aguirre desbordó por la izquierda y asistió a Fabricio Pérez, quien definió para el 1-1. A partir de allí, el partido se volvió aún más friccionado, con constantes interrupciones y varias amonestaciones por parte del árbitro Yael Falcón Pérez.
Cuando el empate parecía sellado, el Pincha encontró su premio en el cierre. A los 93 minutos, tras una serie de rebotes en el área, Mikel Amondarain apareció para empujar la pelota y decretar el 2-1 definitivo, desatando el festejo local.
El final estuvo marcado por incidentes entre jugadores de ambos equipos, por lo que se espera el informe arbitral para determinar posibles sanciones. En la próxima fecha, Estudiantes visitará a Instituto, mientras que Unión recibirá a Newell’s.
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