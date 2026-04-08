Copa Libertadores: Estudiantes empató con Independiente Medellín de visitante

El conjunto platense golpeó de entrada con un gol de Tiago Palacios, que a los tres minutos del primer tiempo arrancó por derecha a pura gambeta dejando atrás a tres rivales, remató desde afuera y gracias a un desvío la pelota se metió por encima del arquero del DIM. Esto le permitió al Pincha manejar el desarrollo inicial con mayor tranquilidad, generar las situaciones más claras e incomodar a un rival que tardó en reaccionar.