Copa Libertadores: Estudiantes empató con Independiente Medellín de visitante

El Pincha igualó 1 a 1 con el conjunto colombiano por la primera fecha del Grupo A del principal certamen de clubes de Conmebol.
Estudiantes rescató un punto en su estreno en la Copa Libertadores al empatar 1-1 frente a Independiente Medellín como visitante, en un partido donde mostró dos caras bien distintas. El equipo del Cacique Medina se puso en ventaja rápidamente, pero terminó cediendo terreno y sufrió el empate en el complemento.
El conjunto platense golpeó de entrada con un gol de Tiago Palacios, que a los tres minutos del primer tiempo arrancó por derecha a pura gambeta dejando atrás a tres rivales, remató desde afuera y gracias a un desvío la pelota se metió por encima del arquero del DIM. Esto le permitió al Pincha manejar el desarrollo inicial con mayor tranquilidad, generar las situaciones más claras e incomodar a un rival que tardó en reaccionar.
Sin embargo, en el segundo tiempo el trámite cambió. Independiente Medellín adelantó sus líneas, manejó más la pelota y empezó a generar peligro sobre el arco defendido por Fernando Muslera. A los 18 minutos, Francisco Chaverra conectó de volea un tiro de esquina y la puso contra el palo derecho del arquero uruguayo para establecer el 1-1 que sería definitivo.
A partir de allí, el equipo argentino perdió control del juego y se replegó ante la presión local. Si bien tuvo algunas chances aisladas, le costó sostener la intensidad del inicio y terminó apostando a resistir en los minutos finales, en un partido que se volvió más físico y disputado.
El punto obtenido deja a Estudiantes con sensaciones cruzadas: un arranque prometedor que no logró consolidar y un empate que obliga a hacerse fuerte en los próximos compromisos. La siguiente semana, el Pincha recibirá en Uno a Cusco de Perú, el martes desde las 19, en un grupo que además está integrado por Flamengo.
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