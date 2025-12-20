Estudiantes puede ganar tres títulos más por lograr alzar el Trofeo de Campeones

En primer lugar, Estudiantes disputará la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia. Como campeón del Trofeo de Campeones, el Pincha es el principal campeón del fútbol argentino y se medirá en dicha final ante el ganador de la Copa Argentina, que sorprendió eliminado a River y superó por penales a Argentinos Juniors en el partido decisivo.

En segundo lugar, también al ganar el Trofeo de Campeones y ante la falta este año de un campeón de torneo todos contra todos, el Pincha ocupará ese lugar y disputará la Supercopa Internacional frente al mejor de la tabla anual, Rosario Central, algo establecido a inicio de año a diferencia del título otorgado por la AFA.

Por último, Estudiantes no se perderá de jugar el trofeo novedad del 2026: el triangular llamado Recopa de Campeones. Independiente Rivadavia (campeón de Copa Argentina) es el único clasificado. Después, se sumarán los ganadores de las Supercopas, a las que el Pincha acaba de lograr clasificar: Supercopa Argentina ante Ind. Rivadavia e Internacional ante Central. En caso de repetición, accederá Argentinos Juniors como subcampeón de la Copa Argentina.

En un mes increíble, Estudiantes pasó de casi quedar afuera de todo, a clasificar en el Torneo Clausura, enfrentarse a la AFA con su pasillo de espalda y levantar dos estrellas, que ahora le permitirán ir en la búsqueda de tres más para seguir escribiendo páginas doradas en su historia.