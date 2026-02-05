Boca consultó por Edwuin Cetré: la respuesta de Estudiantes

Desde La Plata aclararon que la operación con el club brasileño quedó definitivamente cancelada, pese a que había avanzado al punto de realizar la revisión médica. Mientras Estudiantes habló de diferencias contractuales de último momento, en Brasil trascendió que el pase se cayó por observaciones médicas detectadas en los estudios del jugador, algo que generó ruido pero no impidió su regreso inmediato a los entrenamientos.

El gol de Edwuin Cetré a Rosario Central en los octavos del Clausura

Embed ¡¡GOLAZO DE CETRÉ PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE ROSARIO CENTRAL EN ARROYITO!!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XpYGDy5bEL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Con contrato vigente y sin necesidad económica inmediata, en Estudiantes no están apurados por desprenderse de Cetré y su postura es clara: solo se avanzará en una venta si la propuesta resulta realmente conveniente. En caso contrario, el club evalúa mejorarle las condiciones contractuales para retener a uno de sus futbolistas más desequilibrantes, que sigue siendo considerado una pieza importante por Eduardo Domínguez.

Del lado de Boca, el contexto empuja a acelerar gestiones. Claudio Ubeda tiene siete bajas en ofensiva y la dirigencia busca aprovechar el libro de pases extendido para sumar al menos un refuerzo más. Cetré encaja como extremo o mediocampista ofensivo, posiciones que el cuerpo técnico considera prioritarias ante la seguidilla de lesiones y tener un jugador como él sería un refuerzo de lujo para la Copa Libertadores.

Además, el antecedente de la llegada de Ascacíbar a Boca juega su parte, en Estudiantes saben que desprenderse de otra figura rumbo al Xeneize podría generar ruido interno. Por ahora, el nombre de Cetré está sobre la mesa y no se descarta que el interés se transforme en algo más concreto en los próximos días.