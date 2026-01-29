La chicana de Verón a la AFA tras el pasillo de campeón que Boca le hizo a Estudiantes

El clima especial se sintió desde la previa, debido a la incorporación de Santiago Ascacibar como nuevo jugador Xeneize. Acto que el público pincharrata tomó como una traición de su ahora ex-capitán. Como último campeón del Torneo Clausura, Estudiantes fue recibido con el tradicional pasillo de honor por parte de Boca, un gesto que no pasó inadvertido y que sumó un condimento extra a un cruce cargado de competitividad.

Tras el pitazo final, Verón siguió el partido desde un sector cercano al campo de juego y celebró con euforia la victoria, en medio de horas agitadas por la transferencia del mediocampista al club de La Ribera. El desahogo fue evidente y tuvo continuidad fuera de la cancha.

Minutos después, el presidente del Pincha utilizó sus redes sociales para apuntar directamente contra la AFA. Verón compartió un video institucional del club que mostraba el pasillo de honor y acompañó la publicación con un mensaje cargado de ironía: “¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte? Tampoco a pedir que ‘cumplan el reglamento’. Raro”.

La chicana hizo referencia al conflicto ocurrido la temporada pasada, cuando Estudiantes decidió no realizar el pasillo a Rosario Central. Aquella situación derivó en la intervención de la AFA y en sanciones para el club, sus jugadores y dirigentes, entre ellos el propio Verón.

Con el triunfo ante Boca y el mensaje posterior, el presidente de Estudiantes volvió a poner el foco en una vieja polémica y dejó en claro que el episodio del pasillo sigue siendo un tema sensible en la relación entre el Pincha y la casa madre del fútbol argentino.