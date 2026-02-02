Con uno menos y su arquero como figura, Estudiantes empató con Defensa en Varela

La primera intervención de Iacovich fue con una volada para despejar un gran disparo de Aarón Molinas de tiro libre a los 11 minutos de juego. Y, a los 34', Núñez vio la roja tras recibir la segunda amarilla con una entrada tardía a un futbolista rival y complicando a su equipo en el partido. El equipo se replegó y se fueron 0 a 0 al descanso.

Ya en el complemento, Iacovich tuvo una doble tapada a los 16 minutos: primero un fierrazo de Rubén Botta, quien le dio de primera a una pelota en el aire y después achicándole con gran velocidad en el rebote a Juan Gutiérrez. Sin embargo, después vendría una intervención aun más importante.

Como si fuera poco, el arquero atajó un penal a los 28 minutos del complemento: adivinó la intención de Rubén Botta, quien decidió abrir el pie y realizar un tiro despacio hacia la izquierda. Y mantuvo el 0-0 hasta el final en otra gran actuación del joven de las inferiores del club, que día a día pide más pista y le da una pelea más pareja a Fernando Muslera, quien es baja tras sufrir una tendinopatía en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo en enero de este año.

Con este empate, Estudiantes y Defensa llegaron a las cinco unidades producto de un triunfo y dos empates en su inicio de campeonato y siguen de cerca la punta de la Zona A. En la próxima jornada, el Pincha recibirá a Riestra y el Halcón visitará a Newell's por la cuarta jornada del certamen.