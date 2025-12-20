Una nueva estrella para Estudiantes: así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

El Pincha le ganó el Trofeo de Campeones a Platense y logró el título número 18 de su historia: alcanzó a Vélez en el sexto lugar histórico.
Estudiantes ganó el Trofeo de Campeones tras vencer 2 a 1 a Platense en San Nicolás con un doblete de Lucas Alario tras comenzar perdiendo con un tanto de Franco Zapiola. De esta manera, el Pincha logró el título número 18 de su historia y alcanzó a Vélez en el sexto lugar de la tabla histórica del fútbol argentino.
Boca es el equipo más laureado a nivel nacional con 74 conquistas (52 locales y 22 internacionales). Lo sigue River con 72 (54+18), y más atrás aparecen Independiente (45), Racing (41) y San Lorenzo (22). Estudiantes y Vélez acechan al Ciclón para desplazarlo del quinto lugar.
Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)
River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)
Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)
Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)
San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)
Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)
Estudiantes: 19 títulos (13 locales y 6 internacionales)
Huracán: 13 títulos (13 locales)
Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)
Newell’s: 9 títulos (9 locales)
Lanús: 8 títulos (5 locales y 3 internacionales)
Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
Quilmes: 3 títulos (3 locales)
Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)
Gimnasia: 2 títulos (2 locales)
Banfield: 2 títulos (2 locales)
Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)
Ferro: 2 títulos (2 locales)
Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)
Central Córdoba: 1 título (local)
Platense: 1 título (local)
Chacarita: 1 título (local)
Dock Sud:1 título (local)
Patronato: 1 título (local)
Colón: 1 título (local)
Tigre: 1 título (local)
Atlanta: 1 título (local)
San Martín de Tucumán: 1 título (local)
Nueva Chicago: 1 título (local)
Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)
Tiro Federal: 1 título (local)
Atlético Tucumán: 1 título (local)
Independiente Rivadavia: 1 título (local)
*Teniendo en cuenta equipos que siguen afiliados a AFA
