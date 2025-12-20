Una nueva estrella para Estudiantes: así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

El Pincha le ganó el Trofeo de Campeones a Platense y logró el título número 18 de su historia: alcanzó a Vélez en el sexto lugar histórico.

Estudiantes ganó el Trofeo de Campeones tras vencer 2 a 1 a Platense en San Nicolás con un doblete de Lucas Alario tras comenzar perdiendo con un tanto de Franco Zapiola. De esta manera, el Pincha logró el título número 18 de su historia y alcanzó a Vélez en el sexto lugar de la tabla histórica del fútbol argentino.