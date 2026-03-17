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Estudiantes se lo dio vuelta a Gimnasia de Mendoza y quedó como único escolta de su zona

El Pincha, que comenzó perdiendo con un gol de Agustín Módica, le revirtió el partido al recién ascendido de visitante con un doblete de Tiago Palacios y se prende en la Zona A del campeonato.

Estudiantes venció 2 a 1 a Gimnasia de Mendoza de visitante por la onceava fecha del Torneo Apertura y quedó como único escolta de la Zona A del campeonato de Vélez Sarsfield. El Pincha, que comenzó perdiendo con un gol de Agustín Módica, le revirtió el partido al recién ascendido con un doblete de Tiago Palacios en el complemento.

Gimnasia de Mendoza abrió el marcador con un gol de Agustín Módica en el tiempo de descuento del primer tiempo, aprovechando que la defensa visitante no pudo despejar el balón del área. Franco Saavedra, lateral izquierdo del local, punteó el balón para mandar un centro que recibió Módica, que de primera mandó el balón a la red.

Estudiantes igualó el partido a los 15 minutos del complemento con un grito de Tiago Palacios. El delantero uruguayo sorprendió al arquero local con un impresionante remate de larga distancia para poner en tabla el marcador. Y, con el envión anímico del tanto, fue en busca de la victoria y lo consiguió unos instantes después.

Guido Carrillo controló el balón en el área y se lo sirvió a Palacios, quien de primera sacó un remate rasante que puso 2 a 1 arriba en el marcador del visitante y así se mantuvo hasta el final del encuentro. Es que el equipo comandado por Alexander Medina controló bien el duelo e incluso estuvo cerca del tercero con un tiro libre de Edwuin Cetré que tocó César Rigamonti y reventó el travesaño.

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