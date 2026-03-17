Estudiantes se lo dio vuelta a Gimnasia de Mendoza y quedó como único escolta de su zona

Guido Carrillo controló el balón en el área y se lo sirvió a Palacios, quien de primera sacó un remate rasante que puso 2 a 1 arriba en el marcador del visitante y así se mantuvo hasta el final del encuentro. Es que el equipo comandado por Alexander Medina controló bien el duelo e incluso estuvo cerca del tercero con un tiro libre de Edwuin Cetré que tocó César Rigamonti y reventó el travesaño.