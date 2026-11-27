Alexander Medina apostaría por una línea de cinco defensores y mantendría la base del equipo que llegó a la definición. El Pincha buscará conquistar su quinta Copa Libertadores este sábado.
Estudiantes de La Plata se medirá este sábado ante Palmeiras de Brasil en la final de la Copa Libertadores, y el entrenador Alexander Medina tendría prácticamente definida la formación titular para el encuentro decisivo.
En el arco estará el uruguayo Fernando Muslera, quien tuvo una actuación determinante en las semifinales frente a Flamengo. En aquella instancia, el experimentado guardameta detuvo tres remates durante la tanda de penales.
La principal apuesta de Medina estaría en el esquema defensivo, con una línea de cinco futbolistas. Eros Mancuso y Gastón Benedetti ocuparían los laterales, mientras que Marcos Rojo, Santiago Núñez y Leandro González Pírez integrarían la zaga central.
En el mediocampo se mantendrían Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos, quienes se consolidaron como piezas habituales del equipo durante la competencia.
Por su parte, Tiago Palacios y Guido Carrillo serían los encargados de comandar el ataque en busca de la consagración continental.
El conjunto platense intentará conquistar su quinta Copa Libertadores, luego de los títulos obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009. De conseguirlo, alcanzaría a Peñarol de Uruguay y se ubicaría detrás de Independiente, con siete conquistas, y Boca Juniors, con seis.
La posible formación de Estudiantes ante Palmeiras: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
comentar