Por su parte, Tiago Palacios y Guido Carrillo serían los encargados de comandar el ataque en busca de la consagración continental.

El conjunto platense intentará conquistar su quinta Copa Libertadores, luego de los títulos obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009. De conseguirlo, alcanzaría a Peñarol de Uruguay y se ubicaría detrás de Independiente, con siete conquistas, y Boca Juniors, con seis.

La posible formación de Estudiantes ante Palmeiras: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.