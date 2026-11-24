En las semifinales, Estudiantes protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen al dejar en el camino al Flamengo, uno de los equipos más poderosos de Brasil y ganador de tres de las últimas siete ediciones de la Libertadores. La clasificación se definió desde el punto penal en el mítico estadio Maracaná, luego de que los dos partidos terminaran sin goles.

eliminaron a Flamengo en el Maracaná tras imponerse en la tanda de penales, con Muslera como gran figura.

La figura decisiva fue el arquero uruguayo Fernando Muslera, quien se convirtió en el héroe de la serie al detener tres disparos durante la tanda de penales.

Este sábado, desde las 17, el equipo platense afrontará su último compromiso en busca del título, cuando se enfrente a Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.