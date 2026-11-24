El “Pincha” tuvo una campaña llena de obstáculos, con clasificaciones agónicas y triunfos clave, hasta llegar al duelo decisivo ante Palmeiras este sábado en Montevideo.
Estudiantes de La Plata está a un paso de escribir una nueva página dorada en su historia. El equipo dirigido por Alexander Medina tendrá la posibilidad de consagrarse campeón de América y volver a levantar la Copa Libertadores, aunque para llegar a la gran final debió atravesar varias pruebas y superar momentos en los que su continuidad en el certamen estuvo seriamente comprometida.
En la fase de grupos, el Pincha tuvo un rendimiento irregular y finalizó en el segundo puesto de su zona, con apenas nueve unidades. La clasificación llegó de manera agónica, gracias al tanto de Mikel Amondarain a los 91 minutos, en el encuentro frente a Independiente Medellín de Colombia.
En los octavos de final, Estudiantes no logró sacar ventaja en el partido de ida y empató 1-1 ante Universidad Católica de Chile. Sin embargo, en la revancha disputada en territorio chileno, el equipo argentino mostró una gran superioridad y se impuso por un contundente 3-0.
La historia se repitió en los cuartos de final frente a Corinthians de Brasil. En el primer encuentro, disputado en La Plata, ambos equipos igualaron 1-1, pero el conjunto dirigido por Alexander Medina consiguió una valiosa victoria por 1-0 como visitante. En el duelo de vuelta, el equipo brasileño tuvo la oportunidad de llevar la serie a los penales, aunque Memphis Depay desperdició un remate desde los doce pasos en el último minuto.
En las semifinales, Estudiantes protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen al dejar en el camino al Flamengo, uno de los equipos más poderosos de Brasil y ganador de tres de las últimas siete ediciones de la Libertadores. La clasificación se definió desde el punto penal en el mítico estadio Maracaná, luego de que los dos partidos terminaran sin goles.
La figura decisiva fue el arquero uruguayo Fernando Muslera, quien se convirtió en el héroe de la serie al detener tres disparos durante la tanda de penales.
Este sábado, desde las 17, el equipo platense afrontará su último compromiso en busca del título, cuando se enfrente a Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
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